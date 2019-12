vor 1 Min.

So hilft Familie Haisch nach dem Tod von Hermann Haisch

Auf Wunsch des Altlandrats Hermann Haisch spendeten die Trauernden für drei Einrichtungen. Das Ergebnis ist überwältigend.

Von Johann Stoll

So sehr Carla Haisch um ihren Mann trauert, der Mitte November im 81. Lebensjahr gestorben war: Viel Kraft hat ihr in den vergangenen Wochen der immense Zuspruch gegeben, den sie überall erfährt. Altlandrat Dr. Hermann Haisch war überaus beliebt, und das zeigen ihr die Menschen. Sie haben ihre Zuneigung aber nicht nur durch Worte und berührende Einträge ins Trauerbuch gezeigt, das im Landratsamt auslag. Viele spendeten für den guten Zweck.

Auf Hermann Haischs Wunsch hin haben viele Menschen gespendet

Viele Einzelspenden sind auf dem Sonderkonto eingegangen, das aus Anlass der Beerdigung eingerichtet wurde. Das Geld kommt auf Wunsch von Hermann Haisch drei wohltätigen Einrichtungen zugute.

Genau 23.135 Euro sind zusammengekommen. Das Bayerische Rote Kreuz Unterallgäu bekommt davon 7410 Euro für die ehrenamtliche Arbeit. Haisch war dem BRK immer eng verbunden und über viele Jahre hinweg Bezirksvorsitzender in Schwaben. 7220 Euro gehen an die Erich-Schickling-Stiftung in Eggisried. Dort profitiert die Begegnungsstätte von der Spende. 8495 Euro gehen an die ambulant betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz in Salgen, die derzeit aufgebaut wird. Im November oder Dezember 2020 sollen die ersten der insgesamt elf Bewohner einziehen können.

Carla Haisch überreichte einen symbolischen Scheck

Den symbolischen Scheck in Höhe von 23.135 Euro überreichte Carla Haisch jetzt an den Geschäftsstellenleiter Mindelheim des Roten Kreuzes, Christian Breitruck, an Roman Ohneberg, den Initiator des Wohnprojekts Salgen und an Ulrike Meyer von der Erich-Schickling-Stiftung.

