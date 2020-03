07.03.2020

So hilft „Kneipp“

Vortragsreihe beginnt

Seit 100 Jahren ist Wörishofen ein Bad, gegründet auf die Kneipp-Therapie. Wie Kneipp hilft, erläutert Ines Wurm-Fenkl aus Bad Wörishofen in einer Vortragsreihe im Kneipp-Museum am Klosterhof, immer dienstags um 15.15 Uhr. Am 10. März geht es um „So hilft Kneipp bei Bluthochdruck“, am 17. März folgt „So hilft Kneipp zur Stärkung des Immunsystems“, am 24. März „So hilft Kneipp bei Beschwerden im Urogenitalbereich. Am 31. März erfahren Besucher, wie Kneipp bei Ein- und Durchschlafstörungen hilft, am 7. April heißt es „So hilft Kneipp bei Beschwerden der Atemwege (Allergie, Asthma, Augen)“ Alle Termine gibt es aktuell bei uns im "Service

