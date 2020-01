vor 36 Min.

So hilft die Kartei der Not Menschen im Unterallgäu

Die Kartei der Not hilft Menschen im Unterallgäu.

Auch 2019 hat die Kartei der Not wieder vielen Menschen aus dem Unterallgäu geholfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Wir stellen die Projekte vor.

In diesen konkreten Fällen hat die Kartei der Not im Raum Mindelheim geholfen:

Sabine M. ist vor zwei Jahren an Krebs erkrankt. Sie hat zwei jugendliche Kinder, denen ihre ganze Sorge gilt. Die Kartei der Not konnte die Mutter eine Zeit lang auf ihrem schweren Weg der Krebserkrankung begleiten und unterstützen. Nun hat sie den Kampf leider verloren. War die Zeit der bangen Ungewissheit durch die Krankheit für ihre beiden Kinder schon schlimm, so müssen sie sich nun ohne ihre Mutter durchs Leben schlagen. Sie bleiben in der gemeinsamen Wohnung, beide machen eine Ausbildung und organisieren ihr Leben nun alleine unter der Verantwortung des älteren.

Auch das Jugendamt und Helfer der Gemeinde stehen ihnen bei. Die Kartei der Not hilft den beiden Jugendlichen bei ihrem schweren Start in ein eigenes Leben, damit sie das Nötigste im Alltag haben und die Wohnung etwas umgestalten können.

So half die Kartei der Not 2019 Menschen im Unterallgäu

Aufwachsen im Heim, ohne Familie, ohne Eltern? Kaum vorstellbar, aber für viele Kinder und Jugendliche Realität. Über die Jahre werden die anderen Heimbewohner und die Betreuer zur Ersatz-Familie. Die Sehnsucht nach möglichst viel normalem Leben bleibt erhalten. Das gilt für einen schönen Urlaub im Kreise der Vertrauten bis zum Weihnachtsfest. Für Philipp und seine Wohngruppe ging heuer ein kleiner Traum in Erfüllung. Sie konnten eine Woche Abenteuer in den Ferien erleben. Das Hotel war eine Jugendherberge, das Urlaubsziel der Bayerische Wald – alles einmalig für den Buben. Eine Woche mit Kletterkurs, Paddeln, im Bachbett Staudamm bauen, Schwimmen, Grillen und andere tolle Sachen. Damit das, was für viele andere nichts Besonderes sein würde, möglich werden konnte, hat unser Leserhilfswerk den fehlenden Betrag der Teilnehmerkosten übernommen.

Peter G. ist ein fleißiger Waldarbeiter, bis die anstrengende körperliche Arbeit ihren Tribut fordert. Rückenbeschwerden und kaputte Knie, eine Diabeteserkrankung und Depressionen sind die Folge. Er tritt vorzeitig seinen Ruhestand an und lebt seither von äußerst kargen Mitteln. Wegen Eigenbedarf verliert der 62-Jährige auch noch seine Wohnung. Er hat Glück: mit Hilfe eines Wohlfahrtsverbandes findet er einen Platz in einem betreuten Wohnheim. Für den Umzug hat er vorher schon 30 Euro pro Monat angespart. Jetzt bleibt ihm im Wohnheim nur ein Taschengeld und für dringend benötigte Winterschuhe, eine Winterjacke und eine neue Hose fehlt ihm das Geld. Die Kartei der Not unterstützt ihn dabei.

Unverschuldet in Not geraten: Kartei der Not hilft rund um Mindelheim

Claudia H. stammt aus einfachen Verhältnissen und hat sich früh den falschen Mann ausgesucht. Seit der Geburt ihrer Tochter waren sie alleine auf sich gestellt und sie hat sich als selbstständige Buchhalterin durchs Leben geschlagen. War es anfangs die Kindererziehung und -versorgung, half sie später bei der Pflege ihres Stiefvaters mit, danach versorgte sie ihren pflegebedürftigen Vater und nach dessen Tod dann ihre Mutter. Es war niemand anderes da. Seit einiger Zeit leidet ihre Tochter an einer chronischen Krankheit – die nächste Pflegeherausforderung. Dann erkrankt Frau H. selbst an Krebs, kann kaum mehr arbeiten und ist zu 80 Prozent schwerbehindert.

In der Überlastung hat sie erst Hilfe gesucht, als sie aus der Wohnung geräumt werden sollte, weil die Mietrückstände zu groß wurden. Heute hat sie professionelle Hilfe eines Wohlfahrtsverbandes, der auch die finanzielle Situation regeln hilft. Damit sie wegen der noch bestehenden Mietrückstände nicht auf der Straße landet, hilft hier die Kartei der Not.

Mehr Informationen zur Kartei der Not finden Sie hier.

Themen folgen