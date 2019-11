vor 38 Min.

So ist die Trauerfeier für Hermann Haisch geplant

Zur Beerdigung von Altlandrat Hermann Haisch verkehrt ein Shuttle-Bus. Die Trauerfeier ist auch in der Mindelheimer Jesuitenkirche live zu sehen.

Von Johann Stoll

Die zentrale Trauerfeier für den verstorbenen Altlandrat Dr. Hermann Haisch findet diesen Samstag, 23. November, von 9.30 Uhr an in der Mindelheimer Stadtpfarrkirche St. Stephan statt. Das Fassungsvermögen der Kirche wird aber nicht ausreichen, um die Vielzahl an Trauernden aufnehmen zu können, die für den Tag erwartet werden, um Abschied von dem beliebten Kommunalpolitiker zu nehmen.

Deshalb wird es eine parallele Trauerfeier in der Jesuitenkirche für Hermann Haisch geben. Der Festakt aus der Stephanskirche wird live in Ton und Bild auf einen Großbildschirm in die Jesuitenkirche übertragen. Auch in der Jesuitenkirche wird es eine Eucharistie geben.

Mindelheimer Altstadt wegen Trauerfeier für Hermann Haisch gesperrt

Außerdem fährt ein kostenloser Shuttle-Bus. Die Mindelheimer Altstadt ist am Samstag von 8.30 Uhr bis gegen Mittag für den Verkehr gesperrt. Da die Parkplätze um die Altstadt belegt sein dürften, rät die Stadt Bürgern, mit dem Rad oder zu Fuß in die Innenstadt zu kommen. Der Wochenmarkt findet wie gewohnt statt. Sobald der Trauerzug nach der Messe den Friedhof erreicht hat, werden die Zufahrten zur Mindelheimer Altstadt wieder geöffnet.

Um Besuchern des Gottesdiensts die Parkplatzsuche zu ersparen, fährt ein kostenloser Shuttle-Bus vom Parkplatz der Firma Grob an der Tegelbergstraße in die Innenstadt und zurück. Abfahrt zum Gottesdienst ist dort von 8 bis 9.15 Uhr alle fünf Minuten. Für Besucher der Jesuitenkirche hält der Bus am Hotel Stern. Besucher der Stadtpfarrkirche können beim Feuerwehrhaus an der Bad Wörishofer Straße aussteigen. Rückfahrt zum Grob-Parkplatz ist zwischen 11.30 und 16.30 Uhr alle zehn Minuten vom Busbahnhof am Forum.

