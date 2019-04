vor 43 Min.

So klingt der Frühling

Mit viel Abwechslung und musikalischem Schwung begeistern die Musiker in Mittelneufnach

Von Karin Marz

Ein Blick ins Programm verriet den Gästen gleich, wie abwechslungsreich und unterhaltsam das Jahreskonzert in Mittelneufnach werden wird. Dirigent Josef Fischer hatte konzertante Stücke abwechselnd mit Märschen und Polkas zusammengestellt und dirigierte souverän die 38-köpfige Kapelle der Musikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach. Eine Mischung, die die Gäste immer wieder aufhorchen und begeistert applaudieren ließ.

Auch wenn von Anfang an klar war, dass Dirigent Fischer auf eigenen Wunsch nur vorübergehend die Musikkapelle leiten wird, verkündigte Vorsitzender Richard Schorer am Schluss des Konzerts bedauernd, dass Fischer diesmal die Kapelle zum letzten Mal dirigierte. Vier Jahre stand er in Immelstetten-Mittelneufnach am Pult, zuvor leitete er die Kapellen in Unteregg-Oberegg sowie in Oberrieden.

Auch bei den Moderatorinnen gab es eine Änderung. Neben Anita Haider, die wie gewohnt humorvoll und informativ durchs Programm führte, gab Yvonne Holzmann ihr Debüt, das sie souverän meisterte.

Zu Beginn des Konzerts zeigten die Musiker dem Publikum musikalisch die schöne Bergwelt mit dem Stück „Mountain Wind“, bevor die Musiker in „First Flight“ geschickt mit ihren Instrumenten die ersten Flugversuche eines Adlers interpretierten. Mit viel Gefühl und Können meisterte Anita Haider ihren Soloauftritt am Saxofon zu „Gabriels Oboe“ von Ennio Morricone. Weiter ging es auf der musikalischen Reise nach Portugal. Die Heiterkeit und das Urlaubsgefühl in Portugal verbreitete die Musikkapelle nämlich während des temperamentvollen Marsches „O Vitinho“.

Zum Repertoire der Musikvereinigung gehören aber auch zackige Märsche und Polkas, wie der majestätische Marsch „Kaiserin Sissi“ oder die Polkas „Wir sind wir“ und „Polka mit Herz“. Kraftvoll haben die Musiker auch das Stück „Deep River“ – ursprünglich ein Gospel – umgesetzt. Und dass es sogar Blasmusik aus Japan gibt, bewies die Kapelle mit dem Stück „Fields Overture“ von Hiroki Takahashi.

Drachen zähmten die Musiker schließlich während der Filmmusik „How to train your Dragon“ und zu einem besonderen Klangerlebnis wurde die schwungvolle Darbietung „Beyond the Sea“ von Charles Trenet - dem urspünglichen Chanson „La Mer“. Die Melodie beschreibt die wechselnde Stimmung des Meeres und wurde auch als Filmmusik in „Findet Nemo“ verwendet. Gute Stimmung verbreiteten die Musiker zum Schluss mit den „Golden Hits“ von den Beach Boys, bei denen viele mitklatschten. Die Gäste waren begeistert und applaudierten im Stehen. Kein Wunder, dass es drei Zugaben gab. Nachdem sich Dirigent Fischer mit ein wenig Wehmut und einem Präsent, das er vom Vorsitzendem Richard Schorer überreicht bekam, vom Publikum verabschiedete, gab es nochmals lang anhaltenden Applaus.

