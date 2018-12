So lasset es glitzern!

Die einen lieben Weihnachten, die anderen hassen den Trubel rund ums Fest - und auch in der MZ sind die Meinungen gespalten. Welchem Autor stimmen Sie eher zu?

Ich finde Weihnachten großartig! Und der ganze riesige Trubel rundherum gehört zwingend dazu: Volle Kaufhäuser, in denen wir in einem Dschungel aus Glitzerdeko nach Geschenken suchen, klebrig-süßer Glühwein und fettige Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt und aus den Boxen „Last Christmas“ und „Feliz Navidad“ in Dauerschleife. Super!

Auch bei den Geschenken bin ich ganz Kind geblieben. Es darf gern viel sein, es darf gern groß sein und es MUSS toll verpackt sein. Denn zum Heiligen Abend gehören schließlich auch Berge von Geschenkpapier und bunten Bändern.

Doch ich bekomme nicht nur gern Geschenke, sondern verschenke auch gern. Und raten Sie mal, wie meine Pakete aussehen ... Es freut mich zu sehen, wie sich die Beschenkten freuen und das Verpacken der Gaben ist für mich schon Teil des Spaßes.

Und dann ist da natürlich noch das Kernstück aller Weihnachtsvorfreude: die Deko. „Viel hilft viel!“ lautet bei mir die Devise. Es darf – nein, es muss in jeder Ecke glitzern und leuchten. Warum nur eine Kerze anzünden, wenn doch 20 Platz haben?

Ein Weihnachtsbaum, an dem weniger als 350 Kugeln hängen, ist für mich kahl und die Stunden, die ich mit dem Schmücken zubringe, sind so eine Art Glitzermeditation.

Denn trotz des ganzen Adventsgetöses bleiben immer noch diese ruhigen Momente, in denen ich die Vorfreude auf Weihnachten einfach nur genieße. Und auch wenn Sie jetzt vielleicht einen anderen Eindruck haben, mir ist durchaus auch der Hintergrund des großen Festes geläufig – aber ich streu halt gern Glitzer drauf!

