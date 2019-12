06:00 Uhr

So musikalisch feierte Wiedergeltingen Weihnachten

Kirchenchöre aus Wiedergeltingen, Weicht-Weinhausen und die Sternschnuppen und Sonnenstrahlen unter der Leitung Renate Lutzenbergers begeisterten ihre Zuhörer beim Benefizkonzert in der Kirche St. Nikolaus in Wiedergeltingen.

Renate Lutzenberger gibt in der Kirche St. Nikolaus in Wiedergeltingen ein Benefizkonzert. Dabei erlebt das Publikum eine "Party für Jesus".

Von Maria Schmid

Was ist eigentlich Weihnachten? Klar, für die „Sternschnuppen“, der Chor mit den jüngsten Sängerinnen von Chorleiterin Renate Lutzenberger, ist das eine „Party für Jesus“. Es ist eine „Geburtstagsfeier bei Kerzenschein“, denn „Gott kommt zu uns, zu Groß und Klein … Wir tanzen um den Tannenbaum … Gott kommt zu uns, Frieden bleibt kein Traum“.

Dieses Lied von Daniel Kallauch sangen sie mit derselben Inbrunst, auch im Wechsel mit den Jugendlichen vom Chor „Sonnenstrahlen“ das bekannte Lied vom „Drummer Boy“, natürlich mit begleitenden, rhythmischen Trommelschlägen. Der Wechsel bestand zusätzlich in deutscher und in englischer Sprache. Außerdem hatten die Jüngsten eine besondere Geschichte mitgebracht. Sie erzählten, unterstützt von passenden Schattenfiguren, von der kleinen Schnecke Sofia, die sich im fernen Land Palästina vor über 2000 Jahren auf den Weg machte. Sie wollte in Bethlehem die Geburt Jesu miterleben, so wie sie es immer wieder geträumt hatte.

Publikum erlebt abwechslungsreiches Benefizkonzert in Wiedergeltingen

Unterwegs traf sie auf verschiedene Tiere und Menschen, die sie dazu bewegte, den Weg mit ihr zu gehen. Da war der Wolf, der erklärte, dass er bei den Menschen als böse gilt. Und warum? „Weil ich ihre Schafe fresse.“ Sofia fragt ihn: „Und wozu brauchen die Menschen die Schafe?“ „Weil sie sie selbst gerne essen.“ Sofia antwortet erstaunt: „Ach, das ist interessant. Sie nennen dich böse, weil du das gleiche tust wie sie?“

Sofia trifft auch auf einen „dummen“ Esel, der eher als „gutmütig“ zu bezeichnen ist und auf einen lahmen Menschen. Sie sagt überzeugt: „Ich suche den Helfer, den Gott uns schickt, den Heiland, der alles Leid der Welt auf sich nimmt.“ Gemeinsam gehen sie mit Sofia nach Bethlehem und erleben das Wunder der Heiligen Nacht.

Das erlebten die Gäste musikalisch in der mehr als voll besetzten Kirche St. Nikolaus, als die Kirchenchöre aus Wiedergeltingen und aus Weicht-Weinhausen von „der Nacht von Bethlehem“ erzählten. Sie alle waren auf den „Spuren aus Licht“ und spornten dazu an „Singt von der Liebe“.

Benefizkonzert in Wiedergeltingen bringt 2300 Euro für Menschen in Not

Instrumental wurden sie von Tobias Huber an der Trompete, von Birgitt Menhofer an der Gitarre, von Rita Schulz an der Querflöte und von Daniel Huber am Klavier begleitet. Am Keyboard war es Renate Lutzenberger selbst, die die Chöre leitete. Die Konzerte von und mit Renate Lutzenberger sind immer auch Benefizkonzerte. Sie wollen helfen, Menschen in Not unterstützen. In diesem Jahr spendeten die Besucher für „Humedica“, der 1979 gegründeten Hilfsorganisation mit Sitz in Kaufbeuren. Inge und Valentin Schuster von Humedica waren anwesend und freuten sich über die stolze Summe von insgesamt 2300 Euro für ihre Organisation.

Die Freude über die vorgetragenen Lieder mündete in ein strahlendes „O du Fröhliche“, in das die Gäste in der Kirche mit einstimmten. In einem Endlosgesang verließen sie unter heftigem Beifall die Kirche.

Themen folgen