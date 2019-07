18:00 Uhr

So planen die Parteien vor der Landratswahl personell

Die Entscheidung über eine Kandidatur fällt erst im Herbst, sagt SPD-Fraktionschef Michael Helfert. Ein CSU-Bürgermeister nimmt sich selbst aus dem Rennen.

In seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreistag Unterallgäu hat Michael Helfert klargestellt, dass es keineswegs ausgemacht ist, dass die SPD mit einem eigenen Landratskandidaten im März 2020 zur Kommunalwahl antritt. Die Berichterstattung in der MZ vom 26. Juni nannte Helfert irreführend.

Die SPD hat bei einer Klausurtagung in Erkheim zusammen mit dem Unterbezirksvorstand, den Ortsvorsitzenden und Vertretern der Stadt- und Gemeinderatsfraktionen das Wahlprogramm inhaltlich vorbereitet. Personalien seien nur nebensächlich angesprochen worden. Es wurden einige Namen genannt, die als Kandidatin oder Kandidat für das Amt des Landrates geeignet sein könnten. Bis zum Unterbezirksparteitag Ende September soll überlegt werden, ob tatsächlich jemand von diesen Personen für eine Kandidatur in Frage kommt oder sich noch weitere Bewerber finden.

Die SPD will die Entscheidung über einen Kandidaten erst im Herbst fällen

Die SPD wird auch mit anderen Gruppierungen Kontakt aufnehmen, um ein möglicherweise breiteres Wahlbündnis zur Landratswahl auf die Beine zu stellen. Die Ergebnisse dieser Gespräche werden ebenfalls Ende September beraten werden. Die Überschrift „SPD stellt Landratskandidaten“ suggeriere etwas völlig anderes. Eine Entscheidung, ob die SPD einen eigenen Kandidaten stellt oder gemeinsam mit anderen Gruppierungen eine geeignete Persönlichkeit präsentiert, wird im September gefällt werden – und zwar von den gewählten zuständigen Gremien.

Reagiert auf die Berichterstattung über mögliche Landratskandidaten aus der CSU hat der Markt Walder Bürgermeister Peter Wachler. Er zeigte sich überrascht, dass auch sein Name in einem Nebensatz Erwähnung fand. „Natürlich fühle ich mich geehrt, wenn ich im Zuge nach einem geeigneten Landratskandidaten in einem Atemzug mit so erfahrenen Kollegen genannt werde“, erklärte Wachler. Zweifelsohne sei das Amt des Landrats eine würdevolle und herausfordernde Aufgabe. „Ich hege dennoch keinerlei Ambitionen anlässlich der Suche nach einem Landratskandidaten meinen Hut in den Ring zu werfen“, stellte Wachler klar. Seine berufliche Zukunft für die nächsten sechs Jahre sieht er ausschließlich in der Marktgemeinde Markt Wald als deren Erster Bürgermeister. „Ich habe meinen Markt Walder Wählern ein Versprechen gegeben, dass ich für eine weitere Amtszeit als Erster Bürgermeister zur Verfügung stehe. Und ich stehe zu meinem Wort. Was am Ende dabei rauskommt entscheidet der Wähler.“

