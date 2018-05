vor 6 Min.

So schmeckt’s in der Kita richtig gut

Der Kindergarten in Bad Wörishofens Gartenstadt geht mit gutem Beispiel voran und beteiligt sich an einem viel beachteten Projekt. Was Kinder und Eltern davon halten.

Von Helmut Bader

Dass man mit gesunder Ernährung nicht früh genug anfangen kann, ist eine wichtige Erkenntnis. „In den ersten Lebensjahren werden die Essgewohnheiten und der Geschmack der Kinder besonders geprägt“, erläutert Claudia Wiedemann von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Schwaben am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Das hat sich auch der Städtische Kindergarten in der Gartenstadt unter der Leitung von Anita Jähn auf die Fahnen geschrieben. Deshalb beteiligte er sich an einem Projekt mit dem Titel „Coaching Kitaverpflegung“.

Wiedemann ging es besonders um die Umsetzung der vier Gedanken Gesundheit, Wertschätzung des Essens, Nachhaltigkeit und Ökonomie. Mit ins Boot genommen wurden jedoch auch Eva Holzmann als Verpflegungsbeauftragte vom Kindergarten und Manuela Metzger für die Eltern. Bei dem Projekt war es wichtig, dass alle beteiligten Akteure mit einbezogen wurden. Deshalb spielte auch der Essenslieferant, in diesem Fall das Team von Thomas Kreuzer, eine entscheidende Rolle. Dieser nämlich war gerne bereit, die Optimierungsvorschläge der Speisepläne sofort umzusetzen, um ein gesundheitsförderndes Angebot zu ermöglichen. Durch Einkaufskooperationen wurden frisch zubereitete Mahlzeiten mit 20 Prozent regionalen Produkten möglich gemacht und auch auf Allergien und andere Besonderheiten konnte Rücksicht genommen werden. Außerdem setzte die Küche vermehrt Vollkornprodukte ein. Auch auf Schweinefleisch wird grundsätzlich verzichtet, berichten die Organisatoren.

Nach nun fast einem Jahr wurde dem Kindergarten bestätigt, dass er die Anforderungen des Projektes in so gut wie allen Bereichen erfolgreich umgesetzt hat. Das kann anhand eines akribisch ausgearbeiteten Kontrollbogens nachvollzogen werden. Anita Jähn zeigte sich angetan von dem gesamten Projekt und von der Zusammenarbeit mit den Beteiligten. Wert legte die Leiterin dabei außerdem auch auf die Atmosphäre beim Essen, auf gutes Essverhalten und die richtigen Abläufe. Die wichtigste Erkenntnis: Die Angebot der Experten kommen auch bei den Kindern super an. „Das ist lecker“, war beim Besuch im Kindergarten oft zu hören.

Dass gesundes Essen oft nicht selbstverständlich ist, auch dies war allerdings zu vernehmen. Deshalb solle als Ziel vom häufigen Verzehr von Pommes, Pizza oder Schnitzel etwas weggekommen werden. Gänzlich verbieten müsse man die bei Kindern beliebten Speisen aber nicht.

In der Gartenstadt strebt man Nachhaltigkeit an und hat deshalb die Eltern ins Boot geholt. Manuela Metzger als deren Vertreterin, bestätigte die positive Reaktion von dieser Seite aus.

