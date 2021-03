So sehen Türkheimer Kinder das Leiden Christi

Plus Ein Esel aus Plüsch und ein Fahndungs-Plakat: Der Kinder-Kreuzweg rund um die Türkheimer Pfarrkirche Maria Himmelfahrt lädt zu einem österlichen Spaziergang ein.

Die Passion Jesu rückt in Corona-Zeiten auch bei Kindern näher in den Blick. Das wissen auch die fünf Damen des Kinder-Kirchenteams der Pfarrgemeinde „Maria Himmelfahrt“. Und weil sie auch Verständnis dafür haben, dass sich Kinder gerne bewegen, laden sie in diesem Jahr Eltern und ihren Nachwuchs zu einem „Kinder-Freiluft-Kreuzweg“ ein.

Mit den Kindern zum Türkheimer Corona-Kreuzweg

„Wir freuen uns, wenn sich Familien in diesen schwierigen Zeiten auf einen besonderen Spaziergang einlassen und sich Zeit nehmen, mit ihren Kindern den Corona-Kreuzweg zu gehen“, bemerkt Christiane Seidlmeier vom Team. Fünf Frauen haben fünf Fenster rund um die Pfarrkirche gestaltet, hinter denen die Passions,-und Ostergeschichte für Groß und Klein erlebbar und mit kindgerechten Texten erzählt wird und die auch mühelos vorgelesen werden können.

Ein Esel aus Plüsch und grüne Palmzweige symbolisieren am Pfarrheim hinter Glas den Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag. Das letzte Abendmahl – alles aus Playmobil-Figuren – findet in einer Vitrine am Weltladen statt. Die Festnahme und Verurteilung Jesu ebenfalls mit Playmobil und Lego-Bausteinen inszeniert ist hinter einem Fenster des Kolpinghauses (ehemalige Wichtelstube) dargestellt.

Auf einem Fahndungsplakat sind für die Ergreifung Christi 30 Silberlinge ausgesetzt. „Hinweise auf seinen Aufenthaltsort nehmen die Hohenpriester von Jerusalem entgegen“ heißt es auf dem Aushang.

Mitmach-Aktion der Türkheimer Kinderkirche: Die Teilnehmer werden belohnt

Ein großes Kruzifix im Eingangsbereich des Pfarrheimes schließlich soll auf die Kreuzigung Jesu hinweisen. Die Installation der Auferstehung am linken Seitenaltar in der Pfarrkirche wird erst am Ostersonntag enthüllt.

Der Kinder-Kreuzweg ist als Mitmach-Aktion gedacht. Will heißen. Die Kinder können zuhause selbst eine Station der Leidensgeschichte aus Legosteinen und Playmobil-Figuren oder auch anderen Materialien gestalten und ihr Kunstwerk fotografieren. Die Bilder schicken sie dann per E-Mail an kinderkirchetuerkheim@gmail.de

Mathilde Murnauer (7) gefällt das mit Playmobil-Figuren inszenierte Abendmahl im Schaukasten des Weltladens.

Bilder zum Ausmalen sollen Kindern die Karwoche verständlich machen. Eva Murnauer (links) und Christiane Seidlmeier (rechts) werben für die Mitmach-Aktion.

Grüne Palmzweige und ein Esel aus Plüsch symbolisieren Jesu Einzug in Jerusalem am Palmsonntag.

Die schönsten Fotos werden bei diesem Gewinnspiel mit kleinen Geschenken prämiert. Zudem liegen in der Pfarrkirche am linken Seitenaltar zu jeder Kreuzwegstation passende Bilder zum Ausmalen aus, die mit nach Hause genommen werden können.

Kai Bäder, Tanja Röder, Monika Schulze, Christiane Seidlmeier und Eva Murnauer würden sich sehr freuen, wenn sich am Karfreitag, 2. April um 11 Uhr und am Ostersonntag, 4. April um 11.15 Uhr viele Kinder in der Pfarrkirche zu einem für sie gestalteten Kreuzweg kommen würden.

Bereits am Samstagabend werden in der Kirche Klappkarten verteilt, die mit österlichen Motiven bemalt an den Feiertagen an Oma und Opa, wie auch an Verwandte und Freunde verschenkt werden sollen.

Lesen Sie dazu auch: An der Irsinger Kirche nagt der Zahn der Zeit