So soll das Unterallgäu für Junge attraktiver werden

Plus Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen im Unterallgäu in den Blick genommen werden. Wie die Gemeinden das Angebot weiter ausbauen können.

40.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 27 Jahren leben im Unterallgäu – und sollen noch stärker in den Blick genommen werden. Das legt zumindest die Planung von Kreisjugendpflegerin Julia Veitenhansl nahe, die sie mit „Auf dem Weg zum jugendfreundlichen Landkreis“ überschrieben hat und im Jugendhilfeausschuss vorstellte.

Die Planung, die sich auf den Teilbereich Jugendarbeit konzentriert, soll zeigen, welche Angebote es gibt und was noch verbessert werden könnte. Für die Planung der Angebote ist der Landkreis zuständig, umsetzen müssen sie die Gemeinden. Dabei wolle der Landkreis sie jedoch unterstützen, so Veitenhansl. Ziel sei es, für die Jugendlichen in ihrem Heimatort eine bedarfsgerechte Infrastruktur zu schaffen. Als Merkmale jugendfreundlicher Gemeinden nannte sie unter anderem eine gute Verkehrsanbindung und Nahversorgung, bezahlbaren Wohnraum und Bauplätze für junge Erwachsene, Ausbildungs- und Arbeitsplätze vor Ort, attraktive Freizeitmöglichkeiten, Beteiligungsmöglichkeiten sowie die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Denn: „Die Jugendarbeit in den Gemeinden lebt von den Ehrenamtlichen, die sie machen“, sagte Veitenhansl. Die 1300 Unterallgäuer Vereine zählten zu den Hauptakteuren der Jugendarbeit. Weil sie mit vielen Herausforderungen wie der Nachwuchsgewinnung, bürokratischen Hürden oder auch neuen Gesetzen konfrontiert seien, brauchten sie jedoch Unterstützung, die der Kreis etwa in Form von Fortbildungen und Zuschüssen leiste.

Beispiel Fridays for Future: Junge Leute im Unterallgäu engagieren sich

Veranstaltungen, Feste und Aktivitäten gebe es schon jetzt in jeder Gemeinde. Als Beispiel nannte die Kreisjugendpflegerin die beliebten Teeniediscos, die jedoch weiter ausgebaut werden könnten. Der Landkreis berate die Veranstalter zum Thema Jugendschutz, biete Infoabende an und stelle einen Veranstalterleitfaden zur Verfügung. Sie riet dazu, jugendspezifische Veranstaltungen zu fördern und zudem „unverzweckte Freiräume“ zu schaffen. Dafür müssen auch Räume zur Verfügung stehen. „Denn wenn es nichts gibt, suchen sich die Jugendlichen selbst ihre Räume – und wenn es die Bushaltestelle ist.“ Aktuell gebe es 15 hauptamtlich geführte Jugendzentren in der Trägerschaft des Kreisjugendrings (KJR) sowie einige ehrenamtlich geführte Treffs. Die Fridays-for-Future-Bewegung zeige außerdem, dass die Jugendlichen durchaus politisch interessiert seien. (Hier geht es zur Berichterstattung über Fridays for Future im Unterallgäu im vergangenen November: So verschaffte sich die Klima-Demo in Mindelheim Gehör) Dieses Potenzial gelte es zu nutzen und neue Formen der Beteiligung auf Gemeinde- und Kreisebene zu ermöglichen. Dabei wolle der Landkreis die Gemeinden künftig mit sogenannten Zukunftswerkstätten begleiten.

Für Jugendliche ganz entscheidend sei auch das Thema Mobilität und damit ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr, der Vergünstigungen für Jugendliche bieten und insbesondere abends und an den Wochenenden ausgebaut werden könnte. Den Bedarf könnten die Gemeinden über Befragungen ermitteln.

Jugendliche im Unterallgäu sollen in den Gemeinden befragt werden

Bei der Ferienbetreuung gebe es inzwischen ein flächendeckendes Angebot. Weiter ausgebaut werden sollte dagegen die Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und Schule. Mit Blick auf den Jugendschutz sprach sich Veitenhansl außerdem für ein Präventionsnetzwerk aus, in dem sich die Akteure austauschen könnten. Grundlage für die Planung im Bereich Jugendarbeit war eine sogenannte Metastudie, für die Veitenhansl Studien aus anderen bayerischen Landkreisen ausgewertet und mit der Befragung von Bürgermeistern, Jugendbeauftragten und Fachkräften der Jugendarbeit kombiniert hat. Darüber hinaus riet sie zu Befragungen in den einzelnen Gemeinden. Nur so könnten lokale Besonderheiten ermittelt werden. Wo die Gemeinden mit ihrer Jugendarbeit stehen, erfahren diese im „Jugendarbeitscheck“. Das Heft hat der Landkreis als Hilfestellung für Gemeinden entwickelt und möchte es gemeinsam mit ihnen fortschreiben.