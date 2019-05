vor 55 Min.

So spart Mindelheim im Klärwerk

Warum die Stadt Mindelheim viel Geld in die Hand genommen hat, um die Kläranlage auf modernsten Stand zu bringen.

Von Johann Stoll

Dieser Ort gilt nicht gerade als erste Adresse in Mindelheim. Es ist ein etwas abseits gelegenes Gelände im Norden der Kreisstadt, der durch einen Zaun abgesichert ist. Und doch will ihn niemand missen. Täglich 47 000 Menschen aus Mindelheim, Apfeltrach, Dirlewang, Helchenried, Altensteig, Stetten Erisried, Lohhof und vom interkommunalen Gewerbepark Kammlach nutzen den 24-Stunden-Service dieser städtischen Einrichtung, manche gleich mehrfach am Tag. Das Klärwerk erst macht es möglich, dass so viele Menschen auf engem Raum zusammenleben können.

Viele Jahre stand die Kläranlage nicht im Zentrum der Bemühungen im Rathaus. Das Dach des Verwaltungsgebäudes aus dem Jahr 1978 war nach und nach undicht geworden. Das Flachdach machte Probleme. Aber weil die inzwischen veraltete Technik weiter ihren Dienst tat, behalf man sich mit provisorischen Reparaturen.

Die Stadt Mindelheim hat 3,3 Millionen Euro in die Kläranlage gesteckt, um zu sparen

Seit fünf Jahren ist das anders. Seither hat die Stadt insgesamt 3,3 Millionen Euro in die Ertüchtigung ihrer Kläranlage gesteckt. Das Planungsbüro Steinbacher Consult überzeugte den Stadtrat, dass sich mit der technischen Erneuerung sogar richtig Geld sparen lässt. Täglich werden 3000 Kubikmeter Urin und Kot über die Kanäle angespült. Bei starkem Regen können es auch bis zu 14.000 Kubikmeter sein, sagt Norbert Lutz, der das Klärwerk seit Ende 2006 leitet. Dabei landet auch so manches am Klärwerk an, was erst mühsam herausgefischt werden muss: Steine, Kernbohrungen, Bolzenteile, Plastik und hin und wieder auch ein Ring, ein Geldstück. Einmal war sogar ein Gebiss angeschwemmt worden, das absichtlich oder unabsichtlich in die WC-Schüssel gefallen ist.

Drei Mitarbeiter unterstützen Norbert Lutz in seiner Aufgabe, die Abwässer so aufzubereiten, dass das Wasser am Ende einer dreistufigen Klärung problemlos in die Mindel geleitet werden kann und die 2000 Tonnen jährlich übrig gebliebener Klärschlamm fachgerecht entsorgt werden können. Das geschieht übrigens in einer thermischen Anlage bei Schongau. Kostenpunkt für fünf Jahre: fast 950.000 Euro.

2015 hat die Stadt die energetische Sanierung der Kläranlage angepackt. Besonders viel Strom wird dabei für die Belüftung der vier Klärbecken benötigt. Dort sind Bakterien am Werk, um Phosphor und Stickstoff aus dem Schlamm zu eliminieren. Die alten Pumpen sind ausgetauscht, und der Kämmerer darf sich freuen: Statt 850 Megawattstunden Stromverbrauch im Jahr benötigt die neue Anlage nur noch 570 Megawattstunden. Das entspricht einer jährlichen Einsparung zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Diese Einsparung war auch Klimaschutzmanagerin Simone Kühn ein besonderes Anliegen.

Die Mindelheimer Kläranlage wird mit Jute gedämmt

Auf dem Dach des Klärwerks soll auch eine Photovoltaikanlage gebaut werden. Ob sie heuer schon kommt, ist derzeit noch unklar. Die neuerdings etwas angespanntere Haushaltslage macht es nicht ohne Weiteres möglich, 100.000 Euro für diese PV-Anlage zu investieren. Langfristig bezahlt sich diese Anlage aber selbst, weil sie ja Strom produziert, der dann nicht zugekauft werden muss.

Das Gebäude selbst ist bereits mit neuen Fenstern versehen worden. Auch die Decken im Gebäude sind weitgehend fertig. Auch die Fassade ist neu gedämmt worden. Die letzten Arbeiten sollen heuer im August fertig sein, sagte Barbara Muhr vom Bauamt.

Für die Fassade kam als Dämmstoff übrigens Jute zum Einsatz, die zuvor in Sackform Kakaobohnen von Afrika nach Europa transportieren half. Das Büro Steinbacher hatte auf diese umweltfreundliche Lösung hingewiesen, sagte Kühn. Dieser Naturdämmstoff sei sehr langlebig und habe gute Dämmeigenschaften. Auch das ist ein Beitrag zum Umweltschutz. „Wir wollen als Stadt auch eine Vorbildfunktion wahrnehmen“, sagt die Klimaschutzmanagerin weiter. Die Kosten für diese Lösung seien nur unwesentlich höher gewesen, als wenn Styropor verwendet worden wäre.

Themen Folgen