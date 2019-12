vor 2 Min.

So stimmungsvoll geht es im Advent in Mindelheim zu

Am 6. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt auf dem Mindelheimer Kirchplatz, der als besonders gemütlich gilt. Doch auch andere Angeboten im Advent locken.

Wer dem Hamsterrad in der Vorweihnachtszeit in besonders hübscher Umgebung etwas entfliehen will, für den bietet sich ein Besuch des Mindelheimer Weihnachtsmarktes an. Offizielle Eröffnung am Kirchplatz ist am Donnerstag, 5. Dezember um 18 Uhr mit dem Blechbläserensemble der Stadtkapelle Mindelheim. Adventliche Veranstaltungen finden aber auch an anderen Orten in der Stadt statt.

Bereits am Mittwoch, 4. Dezember, ist um 16 Uhr im Turmuhrenmuseum die „Frohbotschaft von oben herab“ zu erleben, Christoph Thoma vom Bayerischen Rundfunk besuchte das Turmuhrenmuseum und sprach mit Museumsleiter Wolfgang Vogt, Dekan Andreas Straub und Kulturamtsleiter Christian Schedler zum Thema „Turmuhren als Glaubensboten“. Der Film dauert 25 Minuten und wird jeweils auch am 11., 18. und 29. Dezember, jeweils um 16 Uhr im Turmuhrenmuseum gezeigt.

Das können Sie am Donnerstag, 5. Dezember, in Mindelheim erleben

Um 16 Uhr tritt die Bläserklasse 6 der Maria-Ward-Realschule unter Leitung von Franziska Schweiger auf. Um 17 Uhr singt die Chorklasse der Schule auf dem Kirchplatz Adventslieder. Die Leitung hat Andrea Lux.

19 Uhr, Kirchplatz : Traditionelle und moderne Adventslieder mit den Angel Voices. Leitung: Eva Mang .



: Traditionelle und moderne Adventslieder mit den Angel Voices. Leitung: . 20 Uhr, Kirchplatz : Weihnachtsmusik mit dem Mundharmonika- und Panflötenspieler Siegfried Reinhardt .

: Weihnachtsmusik mit dem Mundharmonika- und Panflötenspieler . Der Handarbeitskreis der Mindelheimer Museen öffnet seine Verkaufsausstellung mit Klöppelarbeiten, Gestricktem und Genähtem und vielem mehr im Fuggerzimmer (1. Stock). Besucher erfahren auch, wie Klöppeln und die Handarbeitstechnik Occhi funktionieren. Klöppeln: Donnerstag, 5. und 12. Dezember, jeweils 14 bis 17 Uhr.



Occhi: Sonntag, 8. und 15. Dezember, jeweils 14 bis 17 Uhr.



Das ist am Freitag, 6. Dezember, in Mindelheim los

15 Uhr: Krippenführung. Spaziergang zur Klosterwaldkrippe, zur Liebfrauenkapelle und zur Jesuitenkrippe. Dauer. Treffpunkt Kirchplatz .



. 15 Uhr: Kinderkino und Basteln im Frox für Kinder ab sechs Jahren.



16 bis 21 Uhr: Wünschewagen des Arbeiter Samariter Bundes. Letzte Wünsche für Schwerkranke.



16 Uhr: Weihnachtsmusik mit Siegfried Reinhardt an Flöte und Mundharmonika, Kirchplatz .



an Flöte und Mundharmonika, . 17 Uhr, Pfarrsaal: Kinder der Grundschule spielen „Es klopft bei Wanja in der Nacht“.



17 Uhr: Posaunenchor der evangelischen Johanneskirche, Leitung Gabriele Laxgang, Kirchplatz .



. 19 Uhr stimmt Saitenzart, die Saitenmusik aus dem Unterallgäu , in der Herz-Jesu-Kirche ( Maximilianstraße 63), mit Zither, Hackbrett, Harfe, Flöte, Gitarre und Bass auf die Adventszeit ein. Spenden werden erbeten.



Advent in Mindelheim: Was am Samstag, 7. Dezember, geboten ist

15.30 Uhr: „Tragt zu den Menschen ein Licht“ – Adventskonzert der Städtischen Sing- und Musikschule, Benefizkonzert zugunsten von „Der Wünschewagen Allgäu / Schwaben ASB Allgäu “ (Arbeiter Samariter Bund) in der Stadtpfarrkirche.



zugunsten von „Der Wünschewagen / ASB “ (Arbeiter Samariter Bund) in der Stadtpfarrkirche. 7. Dezember und Samstag, 14. Dezember, jeweils 14 Uhr: Weihnachtssträuße binden mit Christel Lidel (bis 18 Uhr, ohne Anmeldung), Materialkosten fallen an. Ort: Werkstattladen Mindelheim (hinter der Eisdiele San Marco).



(bis 18 Uhr, ohne Anmeldung), Materialkosten fallen an. Ort: Werkstattladen (hinter der Eisdiele San Marco). 14 Uhr: Blechbläser-Quartett der Sing- und Musikschule. Leitung: Markus Kolb . Kirchplatz .



. . 14.30 Uhr: „Musikalino Akkordeon Gruppe“. Leitung Joseph Haug , Kirchplatz .



, . 15.30 Uhr: Adventskonzert der städtischen Sing- und Musikschule zugunsten des ASB-Wünschewagens. Stadtpfarrkirche.



17 Uhr: Nikolauseinzug mit der Stadtkapelle Mindelheim . Start am Unteren Tor um 16.50 Uhr.



. Start am Unteren Tor um 16.50 Uhr. 17.30 Uhr: Pfarrgemeinderat St. Stephan verschenkt Sterne voll guter Wünsche.



verschenkt Sterne voll guter Wünsche. 18 Uhr Abendmesse mit der Sängervereinigung.



19 Uhr: Nikolauseinzug in Nassenbeuren , Dorfplatz.



, Dorfplatz. 19 Uhr: Mindelheimer Jugendkapelle 1 unter Leitung von Robert Hartmann , Kirchplatz .



, . 20 Uhr: Jugendkapelle 2 unter Leitung von Robert Hartmann , Kirchplatz .



Konzerte und Vorstellungen am Sonntag, 8. Dezember, in Mindelheim

jeweils 17 Uhr: Das Gesangsensemble „Die Konsonanten“, Jesuitenkirche: „Oh, du stille Zeit“.



14 Uhr: Fairy Flutes, Blockflötenensemble der Musikschule, Eva Langenwalter , Kirchplatz .



, . 14 und 15 Uhr: Kasperltheater mit Monika und Volker Lohmann für Kinder im Alter von 3 bis 10, Heimatmuseum .



für Kinder im Alter von 3 bis 10, . 14 Uhr: Führung durch das Schwäbische Krippenmuseum .



. 15 Uhr und 17 Uhr: Emma Hartmann mit selbst geschriebenen Liedern. Kirchplatz .



mit selbst geschriebenen Liedern. . 16 Uhr: „Scottish Christmas“, Pipeband aus dem Allgäu , Kirchplatz .



, . 17 Uhr: Die Konsonanten, Jesuitenkirche.



17 Uhr: Konzert zum 50-jährigen Orgeljubiläum in der Johanneskirche. Edmund Stetter spielt Werke von Georg Muffat , Dietrich Buxtehude , Pierre Cochereau , Louis Vierne , Edvard Grieg und Rudolph Magnus Forwald.



spielt Werke von , , , , und Rudolph Magnus Forwald. 17.30 Uhr: Pfarrgemeinderat verschenkt Sterne voll guter Wünsche.



18 Uhr: Musikkapelle Pfaffenhausen . Leitung Max Mayer .



. Leitung . 19 Uhr: Lichter-Rotate im Advent , Stadtpfarrkirche.



, Stadtpfarrkirche. 20 Uhr: Siegfried Reinhardt mit Mundharmonika und Panflöte, Kirchplatz .



Die weiteren Termine veröffentlichen wir tagesaktuell.

