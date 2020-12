18:00 Uhr

So trifft Corona die Kurstadt Bad Wörishofen

Plus Einbruch bei Gästezahlen und Übernachtungen. Kurdirektorin Petra Nocker sieht aber Entwicklungen, die hoffen lassen.

Von Markus Heinrich

Das Corona-Jahr 2020 macht der Kurstadt Bad Wörishofen schwer zu schaffen. „Es ist eher ein Trauerspiel als alles andere“, sagt Kurdirektorin Petra Nocker. Dabei sei die Kneippstadt „toll in dieses Jahr gestartet.“ Nocker legte nun Zahlen vor, aus denen auch hervorgeht, wie viele Hoteliers die Lage mittlerweile als existenzbedrohend einstufen.

Es hätte ein gutes Jahr werden können, das zeigt ein Blick auf den Januar. 15 Prozent Plus im Vergleich zum Vorjahr, dazu „nicht wenige“ Häuser, die bereits am Jahresbeginn für das ganze Jahr ausgebucht waren: An diesen Auftakt erinnerte Nocker nun im Kurausschuss. Doch dann kam Corona, die Hoteliers mussten und müssen zwei Zwangsschließungen verkraften, die Gäste blieben aus. Von Januar bis Oktober zählte Nocker nur 73.792 Ankünfte von Übernachtungsgästen. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 130.904. Nicht besser ist das Bild bei der Zahl der getätigten Übernachtungen, mit denen am Ende ja das Geld verdient wird. 335.490 Übernachtungen zwischen Januar und Oktober sind es noch, im Vorjahr waren es 567.553.

Hoffen auf die Kur als künftige Pflichtleistung der Krankenkassen

Nocker zeigte aber, dass sich die Kneippstadt als widerstandsfähig erwiesen habe. Die Auslastung insgesamt, bereinigt um die Zwangsschließungen, sei nur um fünf Prozent gesunken. Denn als die Hotels wieder aufmachen durften, kamen auch schnell wieder Gäste. Nocker sagte auch, dass Bad Wörishofen in den vergangenen fünf Jahren 611 Betten durch Schließungen verloren habe. Auch das müsse bei der Analyse der Zahlen berücksichtigt werden. Hoffnung gebe nun, dass die Bundesregierung die Kur offenbar wieder zur Pflichtleistung der Krankenkassen machen will. Darüber hat unsere Zeitung berichtet. Der Gesetzentwurf liegt bereits vor. Nocker dankte den Hoteliers Christian Förch und Matthias Schneid, die gemeinsam mit anderen einen offenen Brief an die Regierung und die Krankenkassen auf den Weg gebracht hatten. „Im Nachklang haben sich unserer Initiative allein zehn Bundesländer angeschlossen“, freute sich Nocker. Dass die Kur einen Schub ganz gut gebrauchen könnte, zeigt die Zahl, die Nocker auf Nachfrage von Paola Rauscher (Grüne) nannte. Demnach gab es zuletzt nur noch um die 600 echte Kuren in der Kurstadt Bad Wörishofen – und mit dieser Zahl stehe die Kneippstadt im Vergleich noch ganz gut da. Nocker berichtete, dass Bad Wörishofens Gäste im Schnitt weiter jünger werden. Statt bei etwa 70 Jahren, wie einst, liege der Altersschnitt nun bei etwa 60 Jahren. Heuer habe man viele Gäste unter 60 Jahren begrüßt, die zum ersten Mal in Bad Wörishofen übernachteten.

So ist die Stimmung bei den Hoteliers in Bad Wörishofen

Bei den Hoteliers war die Stimmung am Jahresanfang noch sehr zuversichtlich. Doch das hat sich mittlerweile getrübt, wie das Ergebnis einer Umfrage des Kurbetriebs zeigt. Alle Hoteliers wurden laut Nocker telefonisch kontaktiert. Es ging dabei auch um die Frage, ob die zweite Zwangsschließung existenzbedrohend sei. Etwa drei Viertel der Betriebe gaben laut Nocker an, dass man die Folgen stemmen könne. Sebastian Dietrich (Generation Fortschritt) gab allerdings zu bedenken, dass also ein Viertel der Hotels „offenbar bedroht“ sei. „Gibt es Hilfe von der Stadt?“, fragte Dietrich. Unterstützung signalisierte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). „Einen Lockdown hat diese Branche eigentlich nicht verdient“, sagte er. Auch zur Wirksamkeit der Staatshilfen wurden die Hoteliers befragt. 46 Prozent halten diese für hilfreich, die Mehrheit eher nicht. Auch die Aussichten für das das Kneipp-Jubiläumsjahr, sind derzeit eher mau. Nur 22 Prozent der über 100 Hoteliers gaben an, für 2021 sehr viele Buchungen zu haben. Überlegt wird derzeit im Allgäu, ob eigene Corona-Test-Center in den Urlaubsorten sinnvoll wären. 55 Prozent der Bad Wörishofer Hoteliers sehen das so. Deutlich wurde auch, dass das Kneipp-Jubiläum 2021 bei den Gästen der Stadt noch keine große Rolle spielt. Nur 5 Prozent der Hoteliers nannten dies bei der Frage nach den Interessen der Gäste. Erholung, Radeln, Wandern und die Therme stehen an der Spitze.

