vor 34 Min.

So verfolgen Sie die Kommunalwahl online

Am 15. März wird im Unterallgäu gewählt. Die wichtigsten Nachrichten dazu und die Ergebnisse aus Ihrem Heimatort finden Sie bei uns im Internet.

Am 15. März wird gewählt. Auf unserer Website und in unserer NewsApp finden Sie alle Ergebnisse aus Ihrem Ort und die wichtigsten Nachrichten aus der Region.

Die Kommunalwahl gilt als komplizierteste Wahl Bayerns: Die Wähler nehmen bis zu vier Wahlzettel mit in die Wahlkabine und die Stimmvergabe ist durchaus komplex. Wir wollen es Ihnen dagegen so einfach wie möglich machen. Unsere Reporter sind am Wahlabend in den Rathäusern der Region unterwegs, um Ihnen die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone, Ihren Computer oder Ihr Tablet zu liefern.

Auf unserer Internetseite finden Sie dann alle wichtigen Ergebnisse, dazu Berichte, Kommentare, Videos und Stimmen.

Am 15. März wird in Bayern gewählt. Auf unserer Website und in unserer NewsApp finden Sie alle Ergebnisse aus Ihrem Heimatort und die wichtigsten Nachrichten aus der Region.

Ein Nachrichtenticker auf unserer Startseite informiert Sie über aktuelle Zahlen aus Ihrem Heimatort und verrät, welche Bürgermeisterin im Amt bleibt, welcher Landrat neu gewählt wurde und wer womöglich in einer Stichwahl gegen seinen Konkurrenten antreten muss. In einem Live-Blog auf der lokalen Startseite lesen Sie außerdem das ganze Wochenende die wichtigsten Nachrichten aus Ihrem Landkreis. Daneben finden Sie in unserem Online-Angebot auch im Vorfeld der Stimmabgabe Grafiken, Karten und Hintergrund-Berichte rund um die Kommunalwahl.

Der Wahlausgang in der Region wird zusätzlich im Video kommentiert. Am Montagmorgen wartet auf unsere Newsletter-Abonnenten dann bereits eine Zusammenfassung der Ereignisse. Wenn Sie keine Nachricht aus Ihrem Heimatort verpassen wollen, sollten Sie im Vorfeld unsere NewsApp installieren. So erhalten Sie alle News und Ergebnisse als Push-Mitteilung direkt auf ihr Smartphone.

Neben den Ergebnis-Artikeln, die frei zugänglich sind, erhalten unsere Plus-Abonnenten am Wahlabend und darüber hinaus eine Vielzahl von Analysen und Hintergrund-Berichten. Allen Interessierten bieten wir einen Testmonat für nur 0,99 Euro. Anschließend zahlen Digitalabonnenten 9,99 Euro pro Monat. Abonnenten der Tageszeitung oder des ePapers erhalten das „Plus-Paket“ zum Vorzugspreis von 1,99 Euro pro Monat. (mz)

Mehr Informationen zum Angebot finden Sie hier.

Themen folgen