vor 18 Min.

So viel kostet das Mittagessen für Schüler und Kita-Kinder künftig

Auch in Mindelheim ist für manche Kinder das Mittagessen in der Schulkantine die einzige warme Mahlzeit am Tag.

Plus Das Mensaessen an Schulen und Kitas ist neu vergeben worden

Von Johann Stoll

Es gibt auch in Mindelheim Kinder, die nur eine einzige warme Mahlzeit am Tag bekommen, und das ist in der Schul- oder Kita-Kantine. Vor diesem Hintergrund hat es sich der Stadtrat nicht leicht gemacht, die neuen Preise für die Mittagessen in den städtischen Kindertagesstätten und der Grundschule festzulegen. 58.000 Essen gibt die Stadt jedes Jahr an die Jüngsten aus. Nach einer europaweiten Ausschreibung ging nun der Zuschlag an den wirtschaftlichsten Anbieter im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung. Dieser liefert vom neuen Jahr an.

So viel zahlen Eltern künftig für das Mittagessen in Mindelheimer Kitas

Die Preiskalkulation für das Mittagessen der Kindertagesstätten ergibt 4,17 Euro je Mahlzeit. Darin sind Personalkosten in Höhe von 1,38 Euro enthalten. Für dieses Essen haben die Eltern bisher 3,50 Euro bezahlt. Künftig werden es 3,70 Euro sein.

Der tatsächliche Preis für das Mittagessen der Grund- und Mittelschüler liegt bei 6,32 Euro je Mahlzeit. Die Personalkosten von 2,11 Euro liegen hier etwas höher. Auch hier waren bisher 3,50 Euro zu bezahlen. Den Differenzbetrag schoss die Stadt aus Steuermitteln zu. Für die Mittelschulkinder hat der Kreisjugendring je Essen für den offenen Ganztag 3,70 Euro verlangt.

Für Grund- und Mittelschüler in Mindelheim kostet ein Essen künftig 4,20 Euro

Künftig kostet ein Essen für Grund- und Mittelschüler 4,20 Euro. Das beschloss der Stadtrat mit einer Gegenstimme (Claudia Steber). Manfred Salger (CSU) argumentierte, gutes Essen müssen etwas wert sein. Das Kita- und Schulessen sei biologisch und sehr hochwertig.

Michael Helfert (SPD) sah bei einem zu hohen Preis die Gefahr, dass Kinder dann wieder zu billigerem und ungesünderem Essen greifen. „Es gibt tatsächlich Familien, die kommen bei 4,50 Euro pro Essen an ihre finanziellen Grenzen.“ Am Ende einigten sich die Stadträte auf 4,20 Euro pro Essen.

