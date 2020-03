vor 52 Min.

So wählen Sie „richtig“

Die wichtigsten Informationen rund um die Kommunalwahl an diesem Sonntag

Der Countdown zur Kommunalwahl am Sonntag, 15. März, läuft. Hier noch einige Informationen im Überblick:

Wer wird überhaupt gewählt?

Gewählt werden in den meisten Gemeinden der Bürgermeister, die Stadt- oder Gemeinderäte, der Landrat und die Kreisräte.

Angenommen, in meiner Gemeinde gibt es nur einen Bürgermeisterkandidaten, den ich aber nicht wählen möchte. Was kann ich tun?

Gibt es jemanden, den Sie für geeigneter halten, dürfen Sie den Namen dieser Person auf den Stimmzettel schreiben. Damit eindeutig ist, wer gemeint ist, sind Vor- und Nachname der Person erforderlich und bei Namen, die in der Gemeinde häufiger vorkommen, außerdem der Beruf und der Gemeindeteil, aus dem er kommt. Ist die Adresse bekannt, kann man auch diese dazuschreiben.

Darf ich auch einen Kandidaten auf den Stimmzettel schreiben, wenn es mehrere Bewerber gibt?

Nein. Stehen bereits mehrere Kandidaten auf dem Stimmzettel und Sie schreiben einen weiteren hinzu, ist der Stimmzettel damit ungültig.

Ist es im Unterallgäu schon einmal vorgekommen, dass eine Person Bürgermeister wurde, die sich gar nicht um das Amt beworben hatte?

Seit 1996 ist Frank Rattel, Leiter des Sachgebiets „Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung“ am Landratsamt, kein solcher Fall bekannt. Bei der Bürgermeisterwahl in Stetten 2019 stand der jetzige Bürgermeister Uwe Gelhardt zwar nicht auf dem Stimmzettel, weil er die Nominierungsfrist versäumt hatte, er hatte sich jedoch aktiv um das Bürgermeisteramt beworben. Ähnlich war es in Fellheim, wo es vor zwölf Jahren sogar einen leeren Stimmzettel gab.

Ich vermisse die Stimmzettel für die Zweiten und Dritten Bürgermeister bzw. die stellvertretenden Landräte.

Diese werden nicht bei der Kommunalwahl gewählt, sondern nach der Vereidigung der neuen Stadt-, Gemeinde- und Kreisräte von diesen in den jeweiligen Gremien.

Wer gilt als gewählt?

Bei Stadt-, Gemeinde- und Kreisräten sind die Kandidaten mit den meisten Stimmen gewählt. Bürgermeister- und Landratskandidaten müssen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigen. Schafft dies am Sonntag keiner der Kandidaten, kommt es am Sonntag, 29. März, zur Stichwahl. Haben zwei Kandidaten die gleiche zweithöchste Stimmenzahl bekommen, entscheidet das Los, welcher der beiden in der Stichwahl antritt. In dem seltenen Fall, dass drei oder mehr Bewerber dasselbe Wahlergebnis erzielt haben, muss die Wahl komplett wiederholt werden. (baus)

rund um die Wahl finden Sie bereits ab jetzt auf unserem MZ-Wahlblog unter mindelheimer–zeitung.de/lokales – und alle Ergebnisse aus dem Unterallgäu am Sonntagabend, 15. März, natürlich auch.

Themen folgen