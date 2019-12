So war 2019: Bürgermeister in Stetten stirbt überraschend

Plus Nach dem plötzlichen Tod von Richard Linzing wurde in Stetten gewählt. Zwei Männer traten gegeneinander an - und es gab erneut eine Überraschung.

Völlig überraschend ist im April der Stettener Bürgermeister Richard Linzing im Alter von 53 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. (Hier geht es zum Bericht: Stettens Bürgermeister Richard Linzing ist tot)

Für die Bürger der Gemeinde bedeutete das, dass sie im Juli einen neuen Bürgermeister wählen mussten. Angetreten waren zwei Kandidaten aus Erisried: Robert Kopp, der sich für die CSU Stetten zum dritten Mal um das Bürgermeisteramt bewarb, und der parteilose Uwe Gelhardt, der bisherige Zweite Bürgermeister der Gemeinde. (Hier erfahren Sie mehr: Bürgermeisterwahl: Nun doch zwei Kandidaten in Stetten)

Uwe Gelhardt stand nicht auf dem Stimmzettel - und gewann die Wahl dennoch

Weil dieser die offizielle Nominierungsfrist jedoch verpasst hatte, stand auf dem Stimmzettel nur der Name von Robert Kopp. Wer Gelhardt wählen wollte, musste deshalb seinen Vor- und Nachnamen auf den Stimmzettel schreiben – und zwar so, dass der Wählerwille eindeutig erkennbar ist. Eine falsche Schreibweise war demnach kein Problem, nur der Nachname hätte jedoch nicht genügt, weil damit beispielsweise auch Gelhardts Frau hätte gemeint sein können. (Hier geht es zum Originalartikel vom Juni: Bürgermeisterwahl: Nun doch zwei Kandidaten in Stetten)

Dass er sich erst nach Ablauf der Nominierungsfrist gemeldet hatte, begründetet Uwe Gelhardt unter anderem damit, dass er nach Richard Linzings überraschendem Tod als Zweiter Bürgermeister schlicht erst einmal anderes zu tun gehabt habe, als sich Gedanken über eine etwaige Kandidatur zu machen. Später habe er das Thema mit seiner Frau besprochen, die zunächst alles andere als begeistert war. Und als die Familie schließlich doch eingewilligt hatte, brauchte der Kommunikations- und Netzwerktechniker auch noch die Zustimmung seines Arbeitgebers. Denn um Zeit zu haben für das ehrenamtliche Bürgermeisteramt, wollte Gelhardt im Falle seiner Wahl seine Arbeitszeit reduzieren.

Der neue Bürgermeister in Stetten hat 53 Stimmen Vorsprung

Am Wahlsonntag wurde die Geduld der beiden Kandidaten und ihrer Wähler dann auf eine harte Probe gestellt: Wegen technischer Probleme in der Verwaltungsgemeinschaft mussten sie bis gegen 19.30 Uhr ausharren, bis das Wahlergebnis vorlag. Doch dann stand fest: Mit 53 Stimmen Vorsprung hatte der Überraschungskandidat Uwe Gelhardt die Bürgermeisterwahl für sich entschieden. Der 52-Jährige erhielt 355 Stimmen, bei Robert Kopp machten 302 Wähler ihr Kreuz. (Hier geht es zum Originalartikel zur Wahl: Wie Uwe Gelhardt Bürgermeister wurde - ohne auf dem Stimmzettel zu stehen)

Dieser nahm seine dritte Wahlniederlage innerhalb von fünf Jahren gelassen: Das Bürgermeisteramt habe ihn zwar sehr gereizt, er sehe es aber auch positiv, nun zeitlich nicht so eingespannt zu sein, wie er das als Bürgermeister zwangsläufig gewesen wäre, sagte der CSU-Ortsvorsitzende damals im Gespräch mit der MZ. Er will nun bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr für den Gemeinderat kandidieren. Sollte er gewählt werden, könne er sich ebenfalls einbringen und Akzente setzen, ist er überzeugt.

Ein Bürgermeister aus Erisried, der Zweite aus Stetten

Im August wurde Uwe Gelhardt in der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause schließlich als Erster Bürgermeister der Gemeinde vereidigt. Weil er bis dato das Amt des Zweiten Bürgermeisters ausgeübt hatte, musste auch dieser aus den Reihen der Gemeinderäte neu gewählt werden. Weil Gelhardt aus Erisried stammt und es in Stetten Tradition hat, dass der Stellvertreter aus dem jeweils anderen Ortsteil kommt, waren insbesondere die Stettener Gemeinderäte aufgerufen, ihren Hut in den Ring zu werfen. Nach anfänglicher allgemeiner Zurückhaltung erklärte sich schließlich Ewald Fischer bereit, für das Amt zu kandidieren, und wurde mit sieben von zehn Stimmen gewählt. (Hier mehr: Drei Schwüre an einem Abend)