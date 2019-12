vor 39 Min.

So war 2019: Ein neuer Brunnen für Kammlach

Plus Die Gemeinde Kammlach hat in diesem Jahr kräftig in die Trinkwasserversorgung von Unterkammlach und St. Johann investiert.

Von Sandra Baumberger

Eines der größten Projekte der Gemeinde Kammlach im vergangenen Jahr war die Wasserversorgung von Unterkammlach: Rund 3,3 Millionen Euro hat die Gemeinde in einen neuen Tiefbrunnen samt Hochbehälter und Leitungen investiert, der Unterkammlach und St. Johann künftig mit Trinkwasser versorgen soll. Wenn die Wasserproben in Ordnung sind, kann der neue Brunnen möglicherweise noch in diesem Jahr ans Netz gehen. Bis es so weit ist, beziehen die Haushalte ihr Trinkwasser wie in den vergangenen fast zwei Jahren weiterhin von den Mang-Werken.

Der Weg zum neuen Brunnen war durchaus steinig. Denn ursprünglich sollte nur der bisherige Brunnen überbohrt, in rund 100 Metern Tiefe verschlossen und das Sperrrohr verlängert werden, um künftig nur noch Wasser aus Schichten im Bereich zwischen 60 und 80 Metern Tiefe zu gewinnen. Bisher kam das Wasser zusätzlich aus einer Tiefe von rund 145 Metern. Weil die Erlaubnis dafür bereis Ende 2014 erloschen ist, entschied sich der Gemeinderat letztlich dafür, den Brunnen überbohren zu lassen. Weil das aber fehlschlug, blieb der Gemeinde nichts anderes übrig, als beim Wasserwirtschaftsamt die Schließung des Brunnens zu beantragen und einen Standort für einen neuen Brunnen zu suchen. Am neuen Kammlacher Brunnenstandort ist die Wasserqualität gut Im Wald zwischen Unterkammlach und St. Johann wurde sie schließlich fündig: Probebohrungen bestätigten im Januar, dass die neue Bohrstelle ähnlich gute Förderergebnisse und eine gleich gute Wasserqualität bietet wie der bisherige Brunnenstandort. „Und allen fiel eine schwere Last ab“, sagte Bürgermeister Josef Steidele rückblickend bei der Bürgerversammlung im November. Darin dankte er auch allen Grundstückseigentümern, die bereit waren, die Leitungen auf ihrem Grund verlegen zu lassen. Zwar habe die Gemeinde versucht, die Leitungen möglichst auf gemeindeeigenen Grundstücken unterzubringen, dies sei aber nur selten gelungen. Die beiden Hochbehälter sind bereits gebaut und geprüft, in den vergangenen Tagen wurden die technischen Anlagen montiert und angeschlossen. Die Fertigstellung ist Anfang Dezember bereits in greifbare Nähe gerückt, Rückstände bei Teillieferungen bereiteten aber immer wieder Probleme, so Steidele. Ende Januar sollen die Kammlacher Bürger über die Kosten informiert werden Welche Kosten durch den Brunnenneubau auf die Bürger zukommen, konnte er noch nicht beantworten. Ende Januar werde es aber eine Infoveranstaltung mit Beispielrechnungen geben. Fest steht, dass die Kosten nicht allein über Verbesserungsbescheide gedeckt werden sollen. Auch der Wasserpreis soll voraussichtlich deutlich erhöht werden. Im Bereich der Wasserversorgung stand in diesem Jahr zudem ein weiteres Projekt an: In Oberkammlach wurde im Frühjahr der Brunnen regeneriert. Eisen und Mangan verstopfen dort regelmäßig die Schlitze und das Filtermaterial, sodass der Brunnen ohne die alle zwei Jahre anstehende Reinigung immer weniger Wasser liefern würde. Zusätzlich zur mechanischen Reinigung, bei der Schlitze und Filtermaterial freigesprüht werden, wurde heuer auch ein chemisches Produkt eingesetzt und dessen Effekt gemessen. Weil das Trinkwasser dadurch rund zwei Wochen nicht nutzbar war, wurden auch Oberkammlach, Höllberg, Kirchstetten, Rufen und Wideregg in dieser Zeit von den Mang-Werken mit Wasser versorgt.

