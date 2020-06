vor 9 Min.

So war das erste Kurkonzert in Bad Wörishofen

Wo normalerweise bis zu 900 Musikfreunde Platz finden, dürfen angesichts der strengen Hygienebestimmungen in der Corona-Krise derzeit nur 50 Personen im Kursaal Platz nehmen. Ab Juli finden die Kurkonzerte dann auch wieder im Rosengarten des Kurparks statt.

Plus Nach der Zwangspause in der Corona-Krise freuen sich Fans und Musiker, dass jetzt endlich wieder Konzerte im Kursaal stattfinden können. daran ändern auch die strengen Hygienevorschriften nichts.

Von Maria Schmid

Musik lag in der Luft - endlich wieder! „Das freut mich unbedingt!“ sagte die Wörishofenerin Gertrud Lincke auf die Frage, ob sie sich nun auf die Kurkonzerte freue. „Ich hatte schon E-Mails an die Kurdirektion geschickt. Ich wollte wissen, wann es denn endlich wieder Kurkonzerte gibt. Ich freue mich sehr, dass ich sie ab heute wieder genießen kann.“ Dem stimmte Jutta Hörger voll zu und meinte: „Auf alle Fälle freue ich mich und bin deshalb gleich heute Vormittag zum ersten Konzert gekommen. Auch um 15 Uhr werde ich wieder hier sein, auch wenn es nur die Quintett-Besetzung des Kurorchesters ist.“

Wegen Corona: Kleinere Ensembles spielen in Bad Wörishofen

Eigentlich sind in der Sommersaison vom 1. Mai bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres alle zehn Musiker im Einsatz. Doch da durch das Virus die beliebten Kurkonzerte vom Orchester „Musica Hungarica“ nicht mehr möglich waren, sind es jetzt beim Neubeginn fünf Musiker im Kursaal um Gäste und einheimische Zuhörer mit ihrer sehr abwechslungsreichen Musik zu unterhalten.

Immerhin dauerte die Zwangspause fast drei Monate. Das vorerst letzte Kurkonzert gaben die Musiker unter der Leitung von Zsolt Gazsarovszky am 11. März im Gemeindezentrum der Erlöserkirche. Drei Monate Abstinenz für die Zuhörer und drei Monate Zeit für die Musiker, sich auf die Zeit nach den Beschränkungen vorzubereiten.

Und das alles unter Berücksichtigung der Regeln mit Abstand und Hygienemaßnahmen. Die wurden bei diesem ersten Konzert im Kursaal strengstens eingehalten. Der Saal wirkte fast leer.

So verläuft die Platzwahl

Die Stuhlreihen waren zum größten Teil entfernt und in den verbliebenen Reihen gab es lediglich Einzelplätze, zwischen denen jeweils drei Stühle leer blieben. In dem Saal, der vor Corona rund 900 Plätze ausweist, durften nur insgesamt 50 Personen dem Konzert lauschen, gekommen waren immerhin bei diesem ersten Konzert 23 Interessierte, trotz des regnerischen Wetters.

Zogen draußen auch dicke graue Wolken vorüber, im Kursaal ging den Besuchern das Herz auf. Sie zeigten durch lang anhaltenden Applaus, wie sehr sie sich über die Darbietungen der Musiker freuten. Darunter waren auch Rita Priesmeier und Manfred Lange aus Butzbach bei Gießen, die nach einer Woche Kneippkur an ihrem letzten Tag dieses Kurkonzert auf keinen Fall versäumen wollten. Sie freuen sich schon heute auf einen erneuten Besuch in Bad Wörishofen. „Eigentlich wollte ich um diese Zeit auf dem Jakobsweg sein. Da das nicht möglich ist, bin ich nach Bad Wörishofen gekommen und mache eine Ayurveda-Fastenkur. Da Mitbewohner meines Kurhotels vom Kurorchester schwärmten, bin ich jetzt hier um es mir anzuhören“, so eine Besucherin.

Maske kann erst am Platz abgenommen werden

Für Hildegard Pietzsch gehören die Besuche der Kurkonzerte seit vielen Jahren zu ihren Kneipp-Kur-Aufenthalten dazu. Immerhin hatte sie im September vergangenen Jahres bereits ihre 600. Übernachtung. Leider sei das von der Kurdirektion nicht lobend berücksichtigt worden. Und wie kamen die Gäste mit den Abstands- und Nasen-Mund-Schutz-Vorgaben zurecht? Igor Merker äußerte sich etwas drastisch dazu, genoss aber sichtlich die Musik. Gertrud Lincke zeigte ihren Protest mit ihrer Maske und einem entsprechenden Spruch, den sie darauf geschrieben hatte.

Immerhin konnten die Gäste, sobald sie ihre Plätze eingenommen hatten, die Masken abnehmen. Zolt Gazsarovszky sagte, er freue sich, gemeinsam mit seinen Musikern wieder vor Publikum spielen zu können. Die Situation in dem so leeren Saal sei ungewohnt, aber spielen würden sie immer sehr gerne, ob für 20 oder mehrere hundert Leute. Er sagte: „Wir spielen immer gleich. Es ist natürlich ein Unterschied, ob wir fünf oder zehn Musiker sind. Wir vom Kurorchester sind für die Gäste da und werden sie auch weiterhin musikalisch gut unterhalten.“

Kurdirektorin Petra Nocker freut sich sehr, dass auch die beliebten Konzerte im Juli im Rosengarten des Kurparkes stattfinden werden, alles im vorgegebenen Rahmen der Abstandsregeln. Genaueres dazu werde noch bekannt gegeben.

Kurkonzerte gibt es täglich um 10.30 Uhr, 15 Uhr und 19.30 Uhr. (außer donnerstags und am Freitagnachmittag).

