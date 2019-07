01.07.2019

So war die Türkisch-alevitische Nacht in Mindelheim

Kulinarisches und Kulturelles gab es wieder bei der Türkisch-alevitischen Nacht in Mindelheim. Stadtrat Yesil lobt das "Zeichen für Offenheit und Toleranz".

Bei strahlendem Sonnenschein und großer Hitze wurde auf dem Marienplatz die fünfte Türkisch-alevitische Nacht gefeiert. Gegen Abend füllten sich die Bänke und zahlreiche Besucher genossen die kulinarischen und kulturellen Grüße des alevitischen Kulturvereins. Stadtrat Mehmet Yesil lobte in seiner Rede, dass durch dieses Fest, das mittlerweile fester Bestandteil im Veranstaltungssommer der Stadt ist, schon viele Vorurteile ab- und viele Freundschaften aufgebaut wurden.

"Ein Paradebeispiel für Integration"

„Dies ist ein Paradebeispiel für gelungene Integration“, lobte er. „Wer dauerhaft in Deutschland leben will, braucht seine Herkunft nicht zu verleugnen. Er muss aber bereit sein, eine offene Gesellschaft nach dem Leitbild des Grundgesetzes mitzugestalten“, so Yezil weiter. Gemeinsam mit allen Besuchern wolle man bei diesem fröhlichen Fest ein Zeichen für Akzeptanz, Offenheit und Toleranz setzen.

