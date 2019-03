So wenig Unfalltote im Unterallgäu wie noch nie

Plus Die Mindelheimer Polizei stellt mit Freude die Zahlen von 2018 vor. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen.

Josef Eberhard von der Mindelheimer Polizeiinspektion hat bei der Vorstellung der Verkehrsstatistik gute Nachrichten im Gepäck: Die Zahl der Unfalltoten im Landkreis Unterallgäu ist so gering wie noch nie. In einem anderen Bereich sind die Zahlen indes weit weniger erfreulich.

„Nur“ sieben Menschen ließen 2018 ihr Leben auf den Straßen im Landkreis. Das ist ein Rückgang um elf beziehungsweise zehn Fälle im Vergleich zu den Vorjahren und für Eberhard eine „erfreuliche Entwicklung“ – auch, wenn natürlich jeder Unfalltote einer zu viel sei. Im Bereich der Polizeiinspektion Mindelheim gibt es sogar keinen einzigen Menschen, der im Verkehr starb. „Das darf jedes Jahr so sein“, findet Eberhard.

Seit 1980 wird die Statistik über die Unterallgäuer Unfalltoten bei der Mindelheimer Polizei geführt. Damals lag die Zahl der Unfalltoten noch bei 71. Noch bis zum Jahrtausendwechsel waren jährlich zwischen 20 und 46 Verkehrstote verzeichnet. Erst seit 2005 ist die Zahl der Unfalltoten unter 20 geblieben.

Die Zahl der Alkoholunfälle im Unterallgäu ist gestiegen

Insgesamt krachte es im Unterallgäu im vergangenen Jahr 3864 Mal. 559 Mal davon kamen Menschen zu Schaden, 1033 Mal kam es zu Sachschaden. Den größten Anteil stellen die Kleinunfälle mit einer Zahl von 2272.

Weniger erfreulich ist für Eberhard die Statistik zu den Alkoholunfällen: Ihre Anzahl im Unterallgäu ist um knapp 16 Prozent auf 51 Fälle im Jahr 2018 gestiegen. Und: Die Blutalkoholwerte dabei waren recht hoch. Elf Mal lag der Wert bei 2 bis 2,49 Promille, 14 Mal zwischen 1,5 und 1,99 Promille. „Erschreckend“ nennt Eberhard das. Sein Ziel und das seiner Kollegen: Die Alkoholsünder aus dem Verkehr ziehen, bevor etwas passiert. Neben geplanten Schwerpunktkontrollen werden deshalb auch von der normalen Streife Fahrer aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert. 1200 Mal hatten die Mindelheimer Polizisten 2018 einen konkreten Verdacht und ließen einen Fahrer blasen.

Stolz ist man bei der Mindelheimer Polizei auf die Aufklärungsquote von Unfallfluchten. Mit rund 50 Prozent ist diese nämlich „immens hoch“, so Eberhard. Eine Unfallflucht gebe nur Scherereien, mahnt er, „und die Gefahr, dass man erwischt wird, ist hoch“. Die Folgen beschränken sich nicht nur auf die strafrechtliche Seite oder die Schadenswiedergutmachung, mahnt er, es werde auch die Führerscheinstelle informiert – schließlich gehe es bei der Unfallflucht ja darum, ob ein Fahrer charakterlich geeignet ist. Wurden Menschen verletzt, sollte es selbstverständlich sein, an der Unfallstelle zu bleiben. Doch auch beim Parkrempler gilt: „Der Zettel unterm Scheibenwischer reicht nicht aus.“ Nach einer angemessenen Wartezeit – Eberhard spricht beim klassischen Parkrempler von mindestens 20, 30 Minuten – müsse man die Polizei informieren.

Der Schwerpunkt der Mindelheimer Polizei liegt auf der Prävention

163 Radfahrer waren 2018 an Unfällen im Unterallgäu beteiligt – 99 von ihnen ohne Helm. 2018 lag die Zahl der Unfälle mit E-Bike-Fahrern noch bei 20. Aber: „Die Anzahl der Pedelec-Unfälle wird zunehmen“, ist sich Zielbauer sicher. Betroffen seien die „klassisch sportlichen Fahrer mit hochausgerüsteten Mountainbikes und vorwiegend ältere Personen, die was für ihre Gesundheit tun wollen und die Geschwindigkeit unterschätzen“. Das Radwegenetz in und um Mindelheim sei im Vergleich zu anderen Regionen „sicher nicht schlecht“, findet Zielbauer. „Nur: Die Verkehrsteilnehmer halten sich nicht immer daran.“

Die Mindelheimer Polizei legt laut ihrem Leiter ihren Schwerpunkt auf Prävention – egal, ob es um Alkohol hinterm Steuer oder um überhöhte Geschwindigkeit geht. Auch bei der Schulwegsicherheit gilt: Ein Schulweghelfer sei die sicherste Möglichkeit, Schulwegunfälle zu verhindern. In Mindelheim seien derzeit leider nur fünf solcher Helfer im Einsatz – hier wünscht sich die Polizei mehr Engagement.

Ein Überblick über die Verkehrssünder 2018:

218 Mal haben die Polizisten der Mindelheimer Polizeiinspektion Fahrer aufgegriffen, die durch ihr Handy abgelenkt waren.



haben die Polizisten der Mindelheimer Polizeiinspektion Fahrer aufgegriffen, die durch ihr Handy abgelenkt waren. 53 Trunkenheitsfahrten und 21 Drogenfahrten tauchen in der Statistik für 2018 auf.



und tauchen in der Statistik für 2018 auf. 204 Stunden haben die Mindelheimer Polizisten mit der Laserpistole Geschwindigkeiten gemessen – das entspricht rund 33 Minuten am Tag. 81 Prozent der Messungen waren außerorts.



haben die Mindelheimer Polizisten mit der Laserpistole Geschwindigkeiten gemessen – das entspricht rund 33 Minuten am Tag. 81 Prozent der Messungen waren außerorts. 145 Bußgeld-Anzeigen , 15 Fahrverbote und 319 Verwarnungen waren das Ergebnis der Geschwindigkeitskontrollen.



, und waren das Ergebnis der Geschwindigkeitskontrollen. Die fünf „Spitzenreiter“ waren mit jeweils 155 bis 165 km/h auf der B16 zwischen Mindelheim und Dirlewang, auf der MN5 nördlich von Dirlewang sowie auf der St2518 westlich Burgberg unterwegs.



Lesen Sie auch, wie die Situation im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West warSo oft hat es 2018 im Unterallgäu gekracht und warum unsere Autorin ein schlechtes Gewissen hat Bitte nicht verraten!.