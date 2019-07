vor 3 Min.

So werden Senioren zu Opfern

Drastische Nachrichten am Telefon, überbracht von Menschen, die sich als Bekannte oder gar Verwandte ausgeben: Am Ende steht für die Angerufenen oft ein hoher finanzieller Verlust.

Abzocker gehen auch in Bad Wörishofen immer dreister vor. Polizeichef Thomas Maier erfährt aus erster Hand, dass sich ältere Menschen zunehmend unsicher fühlen.

Von Helmut Bader

Nachdem erst kürzlich wieder eine 77-jährige Frau in Bad Wörishofen mit dem so genannten „Enkeltrick“ abgezockt wurde, geht die Polizei in die Offensive. Polizeichef Thomas Maier suchte das Gespräch im Mehrgenerationenhaus Bad Wörishofen – und erfuhr dabei Interessantes. „Fühlen Sie sich sicher oder sicherer als früher“, wollte Maier von den Besuchern wissen. Die einhellige Antwort lautete: Nein. Zuhörer meldeten sich zu Wort und unterlegten ihre Einschätzung mit Vorkommnissen aus Bad Wörishofen. Eine Frau verwies auf einen Vorfall in der Tiefgarage. „Mädle, gibt uns doch Deine Handtasche“, mit diesem Satz hätten sie Jüngere angegangen. Die Frau bekam Angst und sperrte sich in ihrem Auto ein. Erst als die Tiefgarage wieder menschenleer war, habe sie sich getraut, abzufahren. Eine Zuhörerin berichtete, dass sie auf dem Heimweg massiv beleidigt worden sei, in der Nähe des Bahnhofs von Bad Wörishofen. Beide Frauen hatten jedoch auf einen Anruf bei der Polizei verzichtet, was Maier stark bemängelte. Dass es offenbar eine solche Dunkelziffer gibt, könnte auch erklären, warum die polizeiliche Statistik, die Maier dem Sicherheitsgefühl der zumeist älteren Zuhörer entgegenstellte, deutlich abweicht.

Demnach könnten sich die Menschen sicherer fühlen als je zuvor, weil die relevanten Vorfälle so niedrig seien wie nie zuvor und die Aufklärungsquote sehr hoch sei. Das gelte für die Kneippstadt, aber auch für den Landkreis und weit darüber hinaus. Bayern stünde dabei noch deutlich besser da, als andere Bundesländer. Maier war es wichtig, dies deutlich darzulegen.

Betrüger machen mit Schockanrufen Druck auf die alten Menschen

Zum eigentlichen Thema „Enkeltrick“ wusste er anschließend viel Wissenswertes zu berichten. So betonte er, dass die Methoden der Betrüger immer perfider und raffinierter würden. War es anfangs hauptsächlich die Enkelmasche, mit denen meist ältere Personen hereingelegt wurden, so setzten die Verbrecher heute oft auf Schockanrufe mit vorgegebenen Todesfällen, auf falsche Polizeianrufe, sogar mit der Nummer 110, oder, wie zuletzt, vermehrt auf Gewinnversprechen.

In der Regel säßen die Anrufer in Call-Centern im Ausland und könnten so schwer ermittelt werden. Die 77-Jährige, die jüngst mit einer besonders dreisten Masche um 900 Euro erleichtert wurde, wird ihr Geld vermutlich nicht mehr wiedersehen. Meist suchten sich die Betrüger kurze Telefonnummern aus, die auf ältere Mitbürger hinwiesen. Die Kriminellen suchen auch gezielt nach Vornamen, die heute weniger üblich sind und ebenfalls auf einen älteren Menschen hinweisen.

Maier berichtete, dass es dabei schon auch um riesig hohe Summen gegangen sei und manche Menschen sogar um Vermögen oder ihre Altersvorsorge gebracht worden seien. Oft würden Anrufe mehrmals getätigt, um die Opfer zu überzeugen, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie dann dazu zu bringen, Geld oder Wertgegenstände abzugeben oder gar über die Bank zu besorgen. Dass Bad Wörishofen mit seiner überdurchschnittlich alten Bevölkerung längst im Visier der Abzocker ist, wurde auch aus den Wortmeldungen deutlich. Auch Zuhörer im Mehrgenerationenhaus berichteten von dubiosen Anrufen, die sie bereits erhalten hätten.

Dabei wäre es eigentlich leicht, sich vor diese Abzocke zu schützen, wie Maier betonte. Das einfachste Mittel sei, bei Anrufen von Unbekannten einfach aufzulegen und vor allem auch nicht zurückzurufen, wenn die Telefonnummer auf dem Display zu sehen ist.

Eine 92-Jährige Wörishoferin arbeitete mit der Polizei als „Lockvogel“ zusammen

Hellhörig sein, sich auf nichts einlassen, rät Maier. Wie schwer es ist, Täter zu fassen zeigte ein Fall, den Thomas Maier schilderte. Eine 92-jährige Frau aus Bad Wörishofen ließ sich in Absprache mit der Polizei sehr clever auf die Betrüger ein, mit dem Ziel, den Kriminellen das Handwerk zu legen.

Die Hochbetagte schaffte es sogar, einen Termin zur Übergabe des Geldes zu vereinbaren. Am Tag nach dem Telefonat sollte es soweit sein. Die Polizisten warteten jedoch zusammen mit der Frau vergebens in deren Wohnung. Die Betrüger hatten offensichtlich kalte Füße bekommen, weil sich der Deal zu lange hinzog, glaubt Maier.

Über den Enkeltrick hinaus gab Thomas Maier noch weitere Tipps zum Thema „Sicherheit“. Er machte auf Gefahren im Internet oder beim Handy ebenso aufmerksam, wie bei Haustürgeschäften, in sozialen Netzwerken oder bei Diebstählen, wo es den Tätern oft zu leicht gemacht würde.

Wichtig für ihn sei letztendlich, dass sich die Menschen nicht scheuten, den Kontakt zur Polizei zeitnah zu suchen.

Das erhöhe die Chancen, die Täter zu erwischen, betonte der erfahrene Polizist.

