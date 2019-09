vor 4 Min.

So wichtig ist Sonnenenergie im Unterallgäu

Der Anteil an erneuerbaren Energien hat im Unterallgäu in den vergangenen Jahren zugenommen. Vor allem die Solarenergie ist für die Stromversorgung im Landkreis unverzichtbar geworden.

Die Wirtschaft im Unterallgäu floriert, die Einwohnerzahlen steigen. Dennoch bleibt der Stromverbrauch nahezu konstant. Insgesamt wurden vergangenes Jahr im Landkreis 1121 Gigawattstunden (GWh) Strom verbraucht. 2017 waren es 1123 GWh, ein Jahr zuvor 1113 GWh. Das besagt die Strombilanz des Landkreises. Die Zahlen für das Jahr 2018 liegen seit Kurzem vor. Erstellt hat die Bilanz das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza).

Zum Vergleich: 1121 Gigawattstunden entsprechen 1121 Millionen Kilowattstunden. Mit einer Kilowattstunde leuchtet eine LED-Lampe mit einer Leistung von neun Watt 111 Stunden lang. Mit 1121 Gigawattstunden könnte man somit 1,4 Millionen LED-Lampen zehn Jahre lang durchleuchten lassen. Seit 2011 wird im Unterallgäu der Stromverbrauch dokumentiert. Damals lag der Gesamtverbrauch im Jahr noch bei 1250 GWh. Auch auf den einzelnen Einwohner umgerechnet ist der Verbrauch inzwischen geringer: 2011 waren es 9,2 Megawattstunden (MWh) pro Einwohner, im vergangenen Jahr 7,8 MWh.

Der Anteil an erneuerbaren Energien hat sich im Unterallgäu deutlich erhöht

„Zwischen 2011 und 2014 ist der Stromverbrauch deutlich gesunken“, sagt Klimaschutzmanagerin Sandra ten Bulte, „danach wieder etwas gestiegen und seit drei Jahren stagniert der Wert.“ Über 80 Prozent des Stroms verbrauchten 2018 Industrie und Gewerbe. Der Anteil privater Haushalte liegt nur bei rund 16 Prozent. Erfreulich sei, dass dieser Anteil im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent gesunken sei, obwohl die Zahl der Einwohner leicht gestiegen ist.

Seit 2011 deutlich erhöht hat sich der Anteil an erneuerbaren Energien: 40 Prozent des 2011 verbrauchten Stroms stammten aus erneuerbaren Energien, seit einigen Jahren liegt dieser Anteil bei rund 60 Prozent. „Damit übertreffen wir den bundesweiten Durchschnitt von 38 Prozent weit“, freut sich ten Bulte. Negativ bemerkbar machte sich im vergangenen Jahr laut der Klimaschutzmanagerin der trockene und heiße Sommer. Der Anteil an Strom aus Wasserkraft sank um 25 Prozent im Vergleich zu 2017. Auch bei der Kraft-Wärme-Kopplung gab es 2018 einen Einbruch von 40 Prozent. „Das lag am Stillstand eines großen Blockheizkraftwerks, das mittlerweile aber wieder in Betrieb ist“, so ten Bulte.

Der Klimaschutz im Unterallgäu soll auch durch Solarenergie gestärkt werden

Biomasse und Solarenergie lieferten 2018 besonders viel Energie, nämlich 200 beziehungsweise 343 GWh. Zusammen deckten diese Energiequellen 2018 etwa die Hälfte des Stromverbrauchs.

„Unsere Bemühungen um den Klimaschutz machen sich bezahlt“, resümiert Landrat Hans-Joachim Weirather (FW).

Mit neuen Infoveranstaltungen zum Thema Photovoltaik und mit dem Solarpotenzialkataster wolle man die Nutzung der Sonnenenergie weiter forcieren. „Doch auch den Stromverbrauch müssen wir noch deutlich senken, um den Klimaschutz im Unterallgäu zunehmend voranzutreiben.“

