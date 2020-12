vor 50 Min.

So wird der Advent wieder zum Advent

Plus Wie sich die großen Kirchen in Türkheim auf die Vorweihnachtszeit vorbereitet haben.

Von Sabine Schaa-Schilbach

In der katholischen Pfarrkirche „ Mariä Himmelfahrt“ in Türkheim haben sich die meisten Gottesdienst-Besucher an die Pandemie-Regelungen gewöhnt oder sich zumindest damit abgefunden. Das Tragen der Masken ist an den aktuellen Inzidenzwert gekoppelt: Fiele der unter 100, dürften die Masken daheim bleiben.

Besuch der Gottesdienste in den Türkheimer Kirchen nur mit Maske

Derzeit ist ein Besuch der Messe nur mit Atemschutz möglich. Dafür muss man sich nicht anmelden. Aber es wird registriert, wie viele Besucher zur Messe kommen, und ab einer bestimmten Anzahl muss die Kirchentür geschlossen werden. Das passiere auch. In der Türkheimer Loreto-Kapelle, beim „Stillen Gebet“, sind die Besucherplätze ebenfalls auf wenige beschränkt. Für die „Ewige Anbetung“ ist die Kapelle aber tagsüber offen.

Pfarrer Martin Skalitzky von der Pfarreiengemeinschaft Türkheim, sein Team und viele ehrenamtliche Mitarbeiter haben sich Gedanken gemacht, wie man den Menschen in der Adventszeit trotz der vielen Verbote und Ausfälle geistlichen Beistand geben könne.

Im Türkheimer Pfarrhofgarten wird es im Dezember mittwochabends Musik und ein „Hirtenfeuer“ im Freien geben, zu dem jeder kommen kann. Auch zusätzliche Gottesdienste für Kinder, Jugendliche und Senioren sollen zum Teil draußen stattfinden. Als „Lichtbringer im Advent“ sind Kerzen vor Haustüren angedacht. Das solle die Gemeinschaft stärken und an die Türkheimer „Weihnachtsfenster“ der vergangenen Jahre erinnern. Für Kinder soll es eine Waldweihnachtsfeier geben.

Zusätzliche Angebote in der Adventszeit auch in Irsingen, Amberg und Wiedergeltingen

In der Türkheimer Pfarrkirche ist jetzt schon ein Teil der Weihnachtskrippe aufgebaut und kann tagsüber angeschaut werden. Für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht in eine Kirche gehen wollten, gäbe es Alternativen an ungewöhnlichen Plätzen, wie beispielsweise im Wald. Und Vorschläge, wie man zuhause allein das Fest feiern könne.

Auch für Irsingen, Amberg und Wiedergeltingen sind zusätzliche Angebote geplant, im Pfarrbrief vom Dezember ist eine Übersicht zu finden. Für die Weihnachtstage gibt es eine extra Ausgabe.

Wichtig ist für Pfarrer Martin Skalitzky, dass der „Advent wieder zum Advent wird“. Dass sich die Christen „auf die Ankunft des Herrn vorbereiten können“. Das könne in diesem Corona-Jahr sogar leichter werden, da man durch Hektik und Stress nicht so sehr abgelenkt sei. „Weihnachten findet trotz Corona statt“, sagt er, „oder gerade deswegen unter anderen Umständen“.

Einen anderen Weg in Organisation und Angeboten ist der Kollege von der evangelisch-lutherischen Kirche in Türkheim zusammen mit seinem Team gegangen. Pfarrer Claus Försters Modell, nicht nur für die Adventszeit, heißt „Hybrid-Gottesdienst“. Ein Anmeldesystem dafür gibt es im Internet oder mit Telefon über das Pfarrbüro. Vor Ort besetzt werden dürften zum Gottesdienst auch hier nur eine begrenzte Anzahl von „analogen“ Plätzen im Kirchenraum. Dazu kämen weitere Plätze im Gemeindesaal, in den der Gottesdienst bei Bedarf gleichzeitig übertragen wird. Alle anderen Interessenten könnten von zuhause aus online im Stream teilnehmen oder den Gottesdienst später auf Youtube abrufen. Da seit dem zweiten Lockdown die Atemschutzmasken auch am Platz getragen werden müssten, dürften die Gottesdienstbesucher nicht singen. Abwechselnd sei deshalb in einer Woche die Orgel im Einsatz, in der anderen spiele die Familienband.

Dieses System wurde wegen geschlossener Kirchen in der Pandemie im April dieses Jahres eingeführt, es habe sich bewährt und sei gut ausgelastet. „Der Aufwand hat sich gelohnt“, so Pfarrer Claus Förster. Aber auch in der evangelischen Kirche könnten lieb gewordene Veranstaltungen und Konzerte in der Adventszeit nicht stattfinden.

Gruppen dürften sich nur online treffen, Treffen im Kirchencafé nach dem Gottesdienst gehen gar nicht. Wegen der sich häufig ändernden Vorgaben ist Pfarrer Claus Förster vorsichtig. Die „Empfehlungen für das kirchliche Leben“ würden derzeit noch von Kirchen und Staatsministerien verhandelt.

Für diejenigen, die Heiligabend nicht am Gottesdienst teilnehmen können und nicht über die technischen Voraussetzungen für einen Online-Gottesdienst verfügten, würden derzeit kleine „Weihnachtstüten“ zum „Selber-Feiern“ zusammengestellt, mit der Weihnachtsgeschichte, mit Liedern und dem Text der Andacht, jeweils in einer Fassung für Kinder und für Erwachsene.

Auch kurzfristig könne man sich diese Weihnachtstüten im Gemeindezentrum am 24. Dezember den ganzen Tag über abholen. Und sich dabei auch gleich noch das schön ausgestaltete Adventsfenster dort anschauen.

