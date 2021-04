vor 3 Min.

So wird schwächeren Schülern in Mindelheim geholfen

Durch die Corona-Pandemie sind einige Schüler beim Lernen ins Stocken geraten. Das Schulwerk der Diözese will da jetzt helfen.

Plus Das Schulwerk der Diözese ist Vorreiter mit einem Unterstützungsprogramm für Kinder, die in der Corona-Zeit besonders großen Lernrückstand haben. Auch in Mindelheim wird es Angebote geben.

Von Johann Stoll

Man muss nicht lange um den heißen Brei herumreden: Je länger die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen für den Schulunterricht andauern, um so größer fallen bei einem Teil der Schüler die Wissenslücken aus. Das Schulwerk der Diözese Augsburg hat nun für alle seiner 44 Schulen in Schwaben ein Konzept erarbeitet, wie jenen Schülerinnen und Schülern geholfen werden kann, die besonders viel Unterrichtsstoff versäumt haben. Wie davon die drei kirchlichen Schulen in Mindelheim profitieren.

