So wollen die Kreiskliniken dem Klima helfen

Treppe steigen und Rad fahren soll zur Regel werden

Ärzte und Krankenschwestern steigen Treppe und lassen den Aufzug stehen. Sie fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit und lassen das Auto stehen. Und sie schalten elektrische Geräte aus, wenn sie nicht in Betrieb sind und lassen sie nicht im stromfressenden Standby-Modus. Mit solch einfachen Maßnahmen engagieren sich die Beschäftigten der Kreiskliniken Unterallgäu fürs Klima.

Das Projekt wird von der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums gefördert und steht unter der Schirmherrschaft von Bundesärztekammerpräsident Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery. „Mit der jetzt gestarteten Teilnahme am Klimaretter-Projekt entlasten wir zusammen mit unseren Beschäftigten das Klima und sensibilisieren sie für das wichtige Thema Klimaschutz“, sagt Vorstand Franz Huber.

Die Beschäftigten der Kreiskliniken sparen mit einfachen Klimaschutzaktivitäten Kohlendioxid und können zukünftig ihre Einsparungen im Klimaretter-Tool unter www.klimaretter-lebensretter.de direkt einsehen. Die Kreiskliniken Unterallgäu unterstreichen mit der Projektteilnahme ihre Vorbildfunktion für den betrieblichen Klimaschutz. Darüber hinaus installierten die Kliniken im Jahr 2017 an den Standorten in Mindelheim und Ottobeuren sowie die Medizinischen Versorgungszentren an beiden Standorten ein zertifiziertes Energiemanagementsystem. Eine extra in den Kliniken eingesetzte Projektgruppe engagiert sich permanent, um Potenziale zum Klimaschutz zu erkennen und auszuschöpfen. Des Weiteren betreiben die Kreiskliniken seit 2004 Blockheizkraftwerke.

Durch die Nutzung von Solarthermie und Geothermie sparen die Kreiskliniken Unterallgäu jährlich rund 351000 Kilowattstunden Energie, was dem jährlichen Energieverbrauch von rund 50 Einfamilienhäusern entspricht. (mz)

