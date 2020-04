03.04.2020

Soforthilfe fließt wie erhofft

Wirt vom Theatereck ist zufrieden

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und so einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern, hat die Staatsregierung mit Ministerpräsident Markus Söder an der Spitze weitreichende Vorschriften erlassen. Insbesondere Gaststätten und eine Vielzahl an Einzelhandelsgeschäften sind massiv betroffen, weil sie seit 18. März nicht mehr öffnen dürfen.

Als Ausgleich wurde ihnen vom Staat unbürokratisch finanzielle Soforthilfe versprochen, um die Betriebe und die Arbeitsplätze zu retten. Wie aber funktioniert das in der Praxis?

Während immer wieder Klagen darüber zu hören sind, dass die Bearbeitung der Anträge zu lange dauere, hat der Betreiber des Mindelheimer Theaterecks und des Forums, Peter Weyh-Immerz, sehr gute Erfahrungen gemacht. Er hat innerhalb von zwei Wochen Bescheid bekommen, dass er Geld bekommen wird.

Weyh-Immerz hat seinen gastronomischen Betrieb seit Mitte März ganz geschlossen. Einen Lieferservice hat er nicht aufgebaut, weil die Nachfrage kaum kalkulierbar sei.

Er beschäftigt vier Vollzeitkräfte, eine Teilzeitkraft, einen Lehrling und einige 450-Euro-Kräfte. Für die Vollzeitmitarbeiter konnte er Kurzarbeit anmelden. Für Auszubildende und geringfügig Beschäftigte sieht der Gesetzgeber diese Möglichkeit nicht vor.

Um den Betrieb zu retten, reicht Kurzarbeit aber bei null Einnahmen nicht aus. Deshalb hat der Unternehmer gleich am 18. März online Soforthilfe über das Bayerische Wirtschaftsministerium beantragt. Am 1. April kam nun die gute Nachricht: Er bekommt 15.000 Euro, weil er bis zu zehn Erwerbstätige beschäftigt. Wann genau das Geld fließen wird, ist aber noch offen.

Das Unternehmen kommt damit die nächsten drei Monate über die Runden. Der Chef persönlich muss allerdings ohne Einkünfte klarkommen. Spätestens danach sollte aber wieder Alltag einkehren. (jsto)

