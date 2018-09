vor 42 Min.

Sogar echte Rosenkavaliere gibt es hier

Christel Stottrop hat sich entschieden, in Bad Wörishofen ihren Ruhestand zu verbringen. Im Kurpark trifft sie sich regelmäßig mit einem besonderen Freund

Von Thessy Glonner

Bad Wörishofen Ihre Heimatstadt Essen wurde 2010 zur „Europäischen Kulturhauptstadt“ ernannt. Trotzdem entschied sich Rentnerin Christel Stottrop, für ihren Ruhestand nach Bad Wörishofen umzuziehen. Sie ahnte, dass sie sich dabei mit ihrer Liebe zu Kunst, Kultur und Natur nicht etwa verschlechtern würde.

„Es ist einfach unvergleichlich schön hier“, schwärmt sie und genießt jeden Tag die vielfältigen Angebote der Kneippstadt. Der Kurpark hat es ihr besonders angetan: „Sei es nun träumend in der Hängematte vor der Fontäne im See zu liegen, auf dem Barfußpfad zu wandern, Rosenduft und Notenzauber zu genießen oder die exotischen Vögelchen in ihrer Voliere zu bestaunen, es ist fantastisch.“

Kürzlich hat sie auf ihrem Streifzug durch den herrlichen Rosengarten Landschaftsgärtner Thomas Neher nach dem Verbleib ihrer Lieblingsrose „Christel von der Post“ gefragt. Dabei erfuhr sie, dass die „Königin der Blumen“ manchmal wegen nicht vermeidbarer Altersbegleiterscheinungen „ausgetauscht“ werden muss.

Als Trost entfernte Neher die unschönen Stellen an ein paar nicht ganz einwandfreien Rosenexemplaren und schenkte sie der überraschten Kurparkbesucherin. Die eilte damit hocherfreut zu ihrem „Freund“, dem Ginkgo-Baum, den sie regelmäßig besucht, berührt und manchmal auch umarmt. „Ich habe oft das Gefühl, er wartet schon auf mich“, erklärt Christel Stottrop.

Sie ist fasziniert von dem chinesischen Glücksbaum, der auch für Freundschaft und Liebe steht und dem zu Ehren sogar ein berühmtes Goethe-Gedicht entstand. Um fit zu bleiben und die Vorzüge ihrer jetzigen Heimat noch lange voll auskosten zu können, geht die Rentnerin so oft wie möglich zum Wassertreten und verrät fröhlich die Gedanken, die ihr dabei durch den Kopf gehen: „Diese Wohltat für den ganzen Körper und vieles mehr habe ich Pfarrer Kneipp zu verdanken und deshalb weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe.“

Obwohl sie gut tanzen kann, möchte sie dieses Hobby noch „perfektionieren“ und hat sich dafür gerade in einer Tanzschule angemeldet. „Denn auch zum Tanzen hat man in Bad Wörishofen ausgezeichnete Möglichkeiten“, weiß die „jung gebliebene Alte“ - wie sie sich selbst bezeichnet - zu berichten.

