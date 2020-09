vor 33 Min.

Solidarität – auch ohne Konzerte bei Kultur.gut Ettringen

Plus Die Veranstalter der Kulturtage auf Gut Ost-Ettringen wollen trotz Corona in Albanien helfen. Doch angesichts der fehlenden Einnahmen bitten sie jetzt um freiwillige finanzielle Unterstützung.

Von Maria Schmid

Was wäre, wenn es das Covid-19-Virus nicht gäbe? Nun, dann würde in Gut-Ostettringen bei der Aktion Hoffnung der rote Teppich ausgerollt, die Snack-Theke mit vielen kleinen Leckereien bestückt, Getränke gekühlt, Stehtische weiß gedeckt und für die Gäste bereit gestellt.

Im Saal im Obergeschoss stünden rund 220 Stühle bereit. Er wäre mit einladender Dekoration geschmückt. Und vor allem die angesagten Künstler kämen um ihre sehr heiteren und musikalischen Shows zu präsentieren.

Alles ganz im Sinne von Aktion Hoffnung Geschäftsführer Johannes Müller und Ettringens Bürgermeister Robert Sturm und das gesamte Team. In diesem Jahr sieht jedoch alles ganz anders aus. Eigentlich würde der Vorverkauf zu den Kultur.gut-Tagen jetzt beginnen. Doch die örtlichen Gegebenheiten und die derzeit geltenden Abstandsregelungen lassen eine Durchführung der Konzertabende nicht zu.

Die Organisatoren hoffen auf ein Wiedersehen in Ettringen im Jahr 2021

Die Gesundheit und der Schutz der Besucher stünden an erster Stelle, so die Nachricht von Johannes Müller und Robert Sturm: „Wir hoffen gemeinsam mit Ihnen, dass wir uns im Herbst 2021 bei guter Gesundheit und mit viel Freude an besonderen Musik-Darbietungen treffen werden.“

Die Veranstalter machen auf die für dieses Jahr gedachte Spendenaktion aufmerksam: „Alle Erlöse aus Kultur.gut 2020 wären unserem Schwerpunktprojekt in Albanien zugutegekommen. Hier unterstützt die Aktion Hoffnung in diesem Jahr das Kinder- und Jugendzentrum ‚Arche Noah’ in Shkoder.“

In einem problematischen Gebiet am Stadtrand dieser fünftgrößten Stadt in Albanien, betreut die Ordensgemeinschaft „Schwestern der Spirituellen Weggemeinschaft“, junge Menschen aus sozial- und wirtschaftlich schwierigsten Verhältnissen. 80 Prozent der Eltern sind arbeitslos. Die Kinder leiden an Mangelernährung und Krankheiten.

Was Kulturfreunde tun können, um zu helfen

Das Team von Kultur.gut sagt: „Um trotz der Absage von Kultur.gut 2020 eine Nothilfe leisten zu können, bitten wir alle Freunde von Kultur.gut um einen finanziellen Beitrag. Bitte zeigen Sie sich solidarisch und spenden Sie statt dem Kauf der Eintrittskarte zugunsten der Menschen in Albanien. Wenn sich 100 Gäste daran beteiligen, können 1500 Euro an die Ordensgemeinschaft weitergegeben werden. Damit wird es möglich, für einige Wochen schwer erkrankte Menschen zu versorgen.“

Und wie sieht es weiter mit den Kultur-gut Veranstaltungen aus? Nun, die Künstler haben sich bereit erklärt, ihren Auftritt in das nächste Jahr zu verlegen. Die Termine stehen bereits fest (MZ berichtete). Johannes Müller und Robert Sturm sagen: „Im Namen des Organisations-Teams danken wir Ihnen sehr dafür und freuen uns schon heute auf ein Wiedersehen im Herbst 2021.“

Bankverbindung der Aktion Hoffnung: IBAN DE61 7509 0300 0200 1432 00; BIC GENODEF1Mo5; Verwendungszweck: „Kinderzentrum Albanien - 8003 3001“

