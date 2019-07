vor 23 Min.

Sommer im Unterallgäu: Unsere Gewinnerbilder

Ja, es war fast schon zu heiß in den vergangenen Tagen. Trotzdem haben die MZ-Leser Mittel und Wege gefunden, den Sommer zu genießen.

Und sie haben uns auch noch wunderbare Sommerfotos geschickt. Es war gar nicht so einfach, den Gewinner zu küren. Schließlich jedoch fiel die Wahl auf das Foto von Manuela Niederreiner, die ihren Sohn Jonah beim Sonntagsspaziergang fotografiert hat. Sie gewinnt den Hotelgutschein für zwei Nächte am Wörthersee. Und weil wir so viele schöne Bilder bekommen haben, haben wir uns entschlossen, zwei zweite Preise zu vergeben. Vivien Last (Sonnenuntergang) und Dieter Schlichtherle (Monfeld) bekommen für ihre Sommerfotos einen MZ-Ticketgutschein.

Ein zweiter Platz ging an "Monfeld" von Dieter Schlichtherle. Bild: Dieter Schlichtherle