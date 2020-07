vor 34 Min.

Sommerferien in den Kitas im Wertachtal

Plus Die Corona-Pandemie hat die Urlaubspläne vieler Eltern ordentlich durcheinandergebracht. Nun stehen die Sommerferien bevor. So sieht es in den Gemeinden im Wertachtal aus.

Weil die Kinder in den ersten Wochen im Frühjahr weder Kindertagesstätten noch Schulen besuchen durften, waren berufstätige Eltern gezwungen, vorzeitig Urlaub zu nehmen, um ihre Kinder daheim zu betreuen.

Mit den Eltern wurden die Schließzeiten abgestimmt

In Türkheim werden in Absprache mit dem Elternbeirat die bereits im September 2019 an die Eltern kommunizierten Schließtage in den Sommerferien beibehalten, so Bürgermeister Christian Kähler auf Anfrage. Diese sind im Kindergarten St. Josef vom 10. bis 21. August und in St. Elisabeth vom 17. bis 28. August.

Im Kinderhaus Amberg werden für die Sommerferien die Schließtage von drei auf zwei Wochen, vom 13. bis 28. August, inklusive einem Planungstag, reduziert. Das teilte Leiterin Martina Brem auf Anfrage mit.

Im Rammingen werden die Schließzeiten verkürzt, geschlossen ist der Kindergarten dann vom 10. bis 21. August. Dies wurde von Kindergartenleiterin Centa Müller mit den Eltern so abgestimmt.

In Wiedergeltingen ist die Kindertagesstätte St. Nikolaus im August für drei Wochen geschlossen. Nach einvernehmlichen Absprachen zwischen Elternbeirat, Aufsichtsbehörden und Kita-Personal sind vom 3. bis 24. August die Sommerferien der Kita geplant. Am letzten Tag werden in der Einrichtung Pläne und Gruppen wieder in „Betriebszustand“ gebracht. Alois Karl, Referent für kirchliche Angelegenheiten, erwartet, dass mit diesen Ferien für Eltern und auch für das Personal durch Abbau des zustehenden Urlaubs Planungssicherheit für das beginnende Kita-Jahr 2020/21 entsteht.

In Ettringen wünschen die Kindergartenleitungen keine Veröffentlichung der Öffnungszeiten.

Themen folgen