vor 42 Min.

Sommerhitze macht Spaß und Arbeit

Die MZ sucht Ihr schönstes Sommerbild

Der Sommer dreht auf. Nach einem rekordverdächtigen Mittwoch steht uns am Wochenende die nächste Hitzewelle ins Haus. Während die einen jeden Sonnenstrahl genießen, macht der Sommer anderen ganz schön zu schaffen und sorgt auch für viel Arbeit. So gibt es zum Beispiel in der Landsberger Straße in Mindelheim schon erste Hitzeschäden am Straßenbelag. Glücklich kann sich schätzen, wer Zeit hat, im Schatten die Natur zu genießen. So freut sich unsere Leserin Angelika Müller über die bunten Blumen, die aufgegangen sind, nachdem sie im Frühjahr eine MZ-Samenmischung ausgesät hat. „Die Bienen und ich freuen uns gemeinsam über die Blüten“, schreibt sie dazu.

Und wie genießen Sie den Sommer? Mailen Sie Ihr schönstes Sommerfoto an redaktion@mindelheimer-zeitung.de und Sie haben die Chance, einen Hotelgutschein für zwei Nächte im Hotel „Balance“ in Pörtschach am Wörthersee zu gewinnen. Einsendeschluss ist am Sonntag, 30. Juni. (mz)

