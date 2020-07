vor 32 Min.

Sozialwohnungen in Türkheim: Ein Aufzug ist kein Luxus

Plus In Türkheim wird gebaut. Nicht nur werden Kindergärten erweitert, auch für den Sozialen Wohnungsbau macht sich die Marktgemeinde stark. So wird sie am Keltenweg ein neues Haus mit voraussichtlich 16 Sozialwohnungen errichten.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Wie das im Einzelnen aussehen soll, darüber wurde in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats heftig diskutiert.

Soll ein Sozialwohnungsbau mit drei Stockwerken plus Keller einen Aufzug haben? Das schien eine etwas seltsame Frage, die sich den Bauherren der neuen Luxuswohnungen zum Beispiel in Bad Wörishofen nie stellen würde.

Mieter oder Eigentümer von Wohnungen, egal ob Luxus oder Sozial, werden alt, ebenso wie ihre Knie und Hüftgelenke. Auch Jüngere, wie Mütter mit kleinen Kindern, Paketboten und Krankenschwestern der Ambulanten Pflegedienste freuen sich, wenn sie im Verlauf ihrer langen Arbeitstage nicht zu viele Treppen bewältigen müssen. Auch wer ein- oder auszieht, weiß einen Aufzug sehr zu schätzen. Und wenn eine ältere Dame oder ein älterer Herr noch einmal nur deswegen umziehen muss, weil sein Haus keinen Aufzug hat… dann ist das bitter oder oft auch eine persönliche Katastrophe.

Ohne Widerspruch: Eine Aufzugsanlage und deren jährliche Wartung sind teuer. Und eine Masse von Vorschriften macht das Bauen und Wohnen in Deutschland sowieso teuer. Woran könnte man also sparen, damit der Aufzug das Sozialbau-Budget nicht sprengt? Beispiel: Warum muss ein Mehrfamilienhaus komplett unterkellert werden?

Ein Fahrradkeller, eine Waschküche und zwei Funktionsräume für Strom und Heizung im Kellergeschoss reichen. Herkömmliche Keller-Lager-Abteile könnten ins Dach verlagert werden, der gute alte Dachboden würde sich da anbieten. Ginge natürlich nicht beim vorgesehenen Pultdach, aber Architekten und Bauplaner kriegen das mit der Dachform sicher gesetzeskonform so hin, dass sich der geplante Neubau dann gut in die bauliche Umgebung integriert.

