Spannende Kämpfe in der Dasinger Prärie

Bei den Karl-May-Festspielen in Dasing galoppiert „Old Surehand“. Es treten nicht nur Profischauspieler auf, sondern es spielt auch eine Familie aus Pfaffenhausen mit.

Von Peter Stöbich

Der Wilde Westen fängt derzeit gleich hinter Augsburg an. „Old Surehand“ galoppiert durch die Dasinger Prärie. Bis 8. September ist bei den Karl-May-Festspielen „Old Surehand“ jedes Wochenende dreimal zu sehen, samstags um 16 und 20 Uhr sowie sonn- und feiertags um 16 Uhr. Darauf freut sich neben den vielen Fans auch Familie Ried aus Pfaffenhausen. Zu fünft machen sie bei den Dasinger Festspielen seit Jahren vor und hinter den Kulissen mit. „Wir waren zunächst als Zuschauer dabei“, erzählt Franz Ried, der als Industrielackierer arbeitet. Als ihn Regisseur Peter Görlach ansprach, dass er einen prima Banditen abgeben würde, war das der Beginn einer großen Leidenschaft für die ganze Familie: „Meine Frau Elke und unsere Kinder Jessica, Jasmin und Timm standen alle schon auf der Bühne.“

Die Rieds aus Pfaffenhausen leben in der Theaterfamilie

Für die Aufführungen bekommt Familie Ried wie die meisten Mitwirkenden keine Gage, sondern lebt inmitten der Theaterfamilie ihren Traum von einer gerechten Welt, in der Winnetou und Old Surehand für Ordnung sorgen. Immer siegt das Gute bei Karl May, immer werden gierige Schurken, wie General Douglas, bestraft. Den Bösewicht verkörpert dieses Jahr der in Oberösterreich geborene Marco Braun, der zum ersten Mal auf der Freilichtbühne steht.

Gegen ihn ist Jessica Ried mit ihren 18 Jahren fast ein alter Hase in Dasing. Nachdem sie als Mädchen Westerncity-Gründer Fred Rai mit Pferd „Spitzbub“ gesehen hatte, schrieb sie ihm einen Fan-Brief und verbrachte viele Wochen als Ferienkind und Helferin in der Freizeitanlage. Dort übernachtete sie auch im Juli 2017, als ein Großbrand die Westernstadt samt Fred Rais Wohnhaus in Schutt und Asche legte. „Wir waren alle total geschockt, denn zu dem Zeitpunkt schliefen auch viele Kinder auf dem Gelände“, erinnert sie sich. Zwei Jahre später stehen auf dem Gelände wieder Holzhütten, die Arena war unversehrt geblieben. „Bei sommerlichen 30 Grad ist das Spielen ganz schön anstrengend, vor allem für die Kämpfer in ihren Lederkostümen“, sagt Jessica. Auch ihre Rolle als gehbehinderte Marianne verlangt ihr einiges ab, denn sie musste trainieren, auf Krücken zu gehen. „Die kranke Marianne wurde von allen Ärzten aufgegeben und hofft auf die Heilkunst des Schamanen Mato-Sapa“, verrät sie.

Tochter Jessica Ried liebt die Karl-May-Romane

Weil Jessica bei den Proben erst in Szene drei an der Reihe ist, kann die 18-Jährige auf den Zuschauerbänken schnell noch ein paar Seiten in Band 27 von Karl Mays gesammelten Werken lesen. Den Roman „Bei den Trümmern von Babylon“ kennen nur eingefleischte Fans. „Ich verschlinge die Bücher und bin total glücklich, dass ich mit meiner Familie auf der Bühne stehen kann. Reiten habe ich schon in jungen Jahren gelernt, weil wir daheim Pferde haben.“ Voriges Jahr besuchte sie die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg. „Sehr gern würde ich eine Ausbildung als Schauspielerin machen, aber dafür reicht leider mein Gehalt als Kinderpflegerin nicht.“

Dagegen ist Sven Kramer ein Profi-Darsteller, der schon in mehr als 40 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hat. Er steht zum zweiten Mal in der Dasinger Arena, wo er Old Surehand verkörpert. Dieser hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, jenen Mann zu finden, der seine Familie ins Unglück stürzte. Eine erste Spur des Verdächtigen findet er in Texas, im Gebiet der Kommantschen. Jahrelang herrschte Krieg zwischen Indianern und Weißen. Ein Vertrag soll den Frieden besiegeln. Der misstrauische Häuptling Apanatschka, gespielt von Peter Görlach, zweifelt an den ehrlichen Absichten der Regierung. Provoziert durch Übergriffe der Soldaten, drohen die Kommantschen das Kriegsbeil auszugraben. Letzte Hoffnung ist Winnetou (Matthias Mühlbauer), der zwischen Weiß und Rot vermitteln soll.

Gespielt wird bei den Karl-May-Festspielen in Dasing bei jedem Wetter

Die Inszenierung hat nicht viel mit der literarischen Vorlage gemeinsam – ebenso wie der Kinofilm von 1965, in dem der englische Schauspieler Stewart Granger den Titelhelden verkörpert hatte. Mit der Bezeichnung „1. Teil“ sollten die Zuschauer damals hoffen, dass auch der zweite und dritte Surehand-Roman in die Kinos kommt. Daraus wurde wegen schlechter Besucherzahlen nichts, denn Winnetou spielte keine tragende Rolle mehr. Als Regisseur setzt Görlach wieder auf die bekannten Karl-May-Tugenden wie Treue, Freundschaft, Ehrlichkeit und eine tiefe Religiosität. „Ich will keine wilden Action-Baller-Aufführungen, sondern das Märchenhafte und die Romantik der May-Bücher als Unterhaltung für die ganze Familie präsentieren.“ Trotzdem, so verspricht er, werde es spannend werden. Gespielt wird in Dasing bis 8. September bei jedem Wetter, denn die Zuschauer sitzen auf einer überdachten Tribüne. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. Das Festspiel-Gelände mit Gastronomie ist bereits jeweils ab 12 Uhr geöffnet.

