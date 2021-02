11:05 Uhr

Spannung made in Dirlewang

Plus Frühmorgens ist Arne Böhler aus Dirlewang Schriftsteller. Tagsüber ist er Lehrer am Gymnasium Marktoberdorf. Jetzt veröffentlicht er seinen dritten Thriller.

Von Gerlinde Schubert

Er steht um vier Uhr morgens auf, setzt sich hin und schreibt. Zwei Stunden lang. Dann fährt er von Dirlewang zur Arbeit nach Marktoberdorf. So sieht jeder Morgen von Arne Böhler aus. Drei Jahre hat es gedauert, bis er 2019 sein erstes Buch „Das Weinen der Kinder“ abschließen konnte. Sein zweites Buch „Totsee“ ist 2020 erschienen, und bereits ab 1. Februar ist sein dritter Roman auf dem Markt. „Eisenherz“ ist der Titel dieses Psychothrillers, der pure Spannung verspricht.

Er ist im Buchhandel, über Internet oder auch als E-Book erhältlich. Böhler veröffentlicht seine Bücher im Selbstverlag. Im „normalen Leben“ ist er Gymnasiallehrer und stellvertretender Schulleiter in Marktoberdorf. Wie er erzählt, hatte er sich dieses „normale Leben“ als Jugendlicher allerdings einmal ganz anders vorgestellt. Nach dem Abitur sei für ihn die Sache sonnenklar gewesen. Er würde als Frontman seiner Band zum weltweit gefeierten Rockstar werden – und danach der erste Heavy-Metal-Imperator der Welt. Er machte also Musik, war 1986 als Sänger Gründungsmitglied der Kemptener Heavy-Metal-Band Acer Fury. Und er schrieb selbst Texte zu seinen Songs.Er arbeitete aber auch als Pfleger und auf dem Bau, als Lichttechniker und als Tour-Manager einer Punk-Band – bis er sich für das Studium entschied und Lehrer wurde. Aber die Lust am Schreiben blieb.

Die Thriller des Dirlewanger Autors Arne Boehler münden in einem Albtraum

Schon die Titel lassen vermuten, dass es sich bei seinen Romanen nicht um leichte Kost handeln kann. „Das Weinen der Kinder“ befasst sich mit der Kunstszene. Die Kunstexpertin Anke Neuhaus durchlebt den schlimmsten Albtraum ihres Lebens, als sie ein Gemälde ausstellt, das das Weinen der Kinder zeigt. In einen Albtraum mündet auch die Hauptfigur in „Totsee“. Dieser Roman handelt von einer Personenschützerin, Nora Dahn, die (fast) zu spät merkt, dass ihr Schützling – eine junge Frau, die sie in die Berge begleitet, ein düsteres Geheimnis umgibt. Noch bevor sie die Reißleine ziehen kann, steckt sie inmitten einer tödlichen Verschwörung. Und auch in Böhlers drittem Roman „Eisenkind“ verstrickt sich der Held, ein gealterter Rockmusiker namens Emil Thälmann, in einer fantastischen und zugleich grausamen Welt.

Mit seiner Band Eisenkind hat Thälmann weltweit große Erfolge gefeiert – bis er eines Tages einfach während einer satanischen Bühnenshow aussteigt. Nicht nur zum Ärger des Publikums, sondern auch seiner Bandkollegen. Jahre später holt ihn die Vergangenheit ein. Er soll noch einmal auf die Bühne, mit genau dem gleichen Programm wie an jenem Abend, als ein Mord an einer jungen Frau geschah, der nicht aufgeklärt werden konnte. Wird er es schaffen, seine Bandkollegen zu überzeugen mit ihm auf die Bühne zu gehen? Und hat der Mord überhaupt etwas mit der Band zu tun?

Schon Ende des Jahres will Arne Boehler seinen vierten Roman veröffentlichen

Auf fast 400 Seiten erzählt Böhler diese Geschichte sehr spannend. Manchmal weiß Thälmann selbst nicht, was real und was Einbildung ist. Und parallel dazu spielt sich ein Krimi ab, der sich wie eine Klammer um Vergangenheit und Gegenwart spannt. An so mancher Stelle ist der Thriller – ganz klar – nichts für schwache Nerven und zarte Gemüter.

An den Anfang des Buches stellt Böhler, der sich selbst als wandelndes Lexikon der Rockmusik bezeichnet, eine Widmung an Ronnie James Dio, „den größten aller kleinen Rocksänger“. Dass er selbst einmal von einer großen Bandkarriere geträumt hat, liegt lange zurück. Er macht zwar nicht mehr Musik, „aber ich höre nach wie vor am liebsten Rockmusik – das ist mein Ding“. Das kommt ihm auch beim Schreiben des Romans zugute, in dem einiges an Insiderwissen steckt. Und Böhler wäre nicht Böhler, wenn er nicht schon am nächsten Buch feilen würde. Jeden Tag zwei Stunden. „Das heißt, jeden Tag eine neue Idee und 100 bis 1000 Wörter“, sagt er und ist sicher, dass sein vierter Roman schon Ende dieses Jahres fertig für den Markt sein wird.

Lesen Sie auch:

Themen folgen