Sparkasse schließt Geschäftsstelle in Breitenbrunn

Plus In der Region sind auch noch die Standorte Memmingen-West und Wolfertschwenden betroffen. Wie die 4000 Kunden nun betreut werden und was sich sonst noch ändert.

Von Thomas Schwarz

Drei bisher mit Mitarbeitern besetzte Geschäftsstellen wandelt die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim in den nächsten Monaten in reine Automaten-Standorte um. Konkret geht es um die Geschäftsstellen Breitenbrunn, Memmingen-West und Wolfertschwenden. Hintergrund sei, dass sich das Kundenverhalten in den vergangenen Jahren „dramatisch verändert“ habe, sagte Vorstand Thomas Munding. Die Benutzung von Bargeld und auch das Ausdrucken von Konto-Auszügen gehe immer weiter zurück, Corona beschleunige den digitalen Prozess unter anderem aus hygienischen Gründen.

Es wird immer weniger Bargeld am Schalter ausgezahlt

Zahlte die Bank 2014 noch knapp 724.000 Euro in bar aus, waren es 2020 nur noch rund 679.000. Diesem Kundenverhalten passe sich nun die Sparkasse an. Was aber bleibe, sei der persönliche Kontakt zum Kunden, betonte Munding: „Jeder, der ein persönliches Gespräch möchte, bekommt das auch weiterhin.“

In der Geschäftsstelle Memmingen-West in der Machnigstraße sind rund 3000 Kunden betroffen – sie werden mit der Geschäftsstelle am St. Josefs-Kirchplatz zusammengelegt. Das soll voraussichtlich zum Jahreswechsel passieren. Von den bisher sechs Mitarbeitern in Memmingen-West gehen zwei in den Ruhestand, vier wechseln an den St. Josefs-Kirchplatz. „Es hat bei uns noch nie betriebsbedingte Kündigungen gegeben – das bleibt auch so“, sagte Munding.

Kunden aus Breitenbrunn werden von Pfaffenhausen aus betreut

Die 531 Wolfertschwender Kunden werden von ihrem bisherigen Mitarbeiter ab dem 1. Mai in der Geschäftsstelle Bad Grönenbach betreut, die 524 Breitenbrunner Kunden zum selben Zeitpunkt in Pfaffenhausen.

Im Vergleich zu den direkt benachbarten Sparkassen habe man je Einwohner gerechnet immer noch mit die höchste Zahl an mitarbeiterbesetzten Geschäftsstellen, betonte Munding und nach der Sparkasse Biberach das dichteste Filialnetz. Insgesamt betreut die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim mit 664 Mitarbeitern etwa 140.000 Kunden in 67 Geschäftsstellen, davon 39 mitarbeiterbesetzt. Alle Geschäftsstellen seien von den Kunden in maximal einer Viertelstunde erreichbar – das sei deutlich besser als bei den Großbanken.

Die Tendenz bei den Kunden sei steigend, freute sich der Sparkassen-Vorstand. Ob es in naher Zukunft weitere Zusammenlegungen gebe, könne er aktuell nicht sagen. Das Filialnetz werde regelmäßig geprüft.

Munding verkündete auch einen Personalwechsel. Nach 47 Jahren bei der Sparkasse geht Anton Groß Ende April in den Ruhestand. Der 63-jährige Hawanger war seit 1994 Gebietsdirektor des Marktbereichs Memmingen mit aktuell 60 Mitarbeitern und rund 30.000 Kunden. Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter Michael Karrer. Der 38-Jährige aus Amendingen ist seit 2003 bei der Sparkasse.

Freude über eine besondere Auszeichnung

Aktuell freut sich die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim über eine Auszeichnung: Die „Gesellschaft für Qualitätsprüfung“ kürte sie „Zur besten Bank vor Ort 2021“ bei der Privatkundenberatung. Mit der Note 1,48 lag sie klar vor der zweitplatzierten Bank mit der Note 2,4.

