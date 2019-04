vor 37 Min.

Spatenstich für einen weiteren Kindergarten

Klein und Groß freuen sich auf das 3,8-Millionen-Euro-Projekt nahe der Mindelheimer Schwabenwiese. In dem Neubau sollen nicht nur die Kinder einziehen.

Von Franz Issing

Das machte auch den Kleinen großen Spaß: Beim ersten Spatenstich für den Neubau eines Kindergartens auf dem Gelände des ehemaligen Maristen-Internats am Champagnat-Platz griffen sie eifrig zur Schaufel und gaben damit den Startschuss für ein weiteres kinderfreundliches Projekt der Stadt Mindelheim. Mit Helm und Plastikspaten ausgerüstet bewiesen die kleinen „Frundsberger“ , dass sie den symbolischen Akt ebenso gut beherrschen wie die Bauherren und Bauleute.

Weil der Förderbescheid der Regierung von Schwaben bereits vorliegt, kann die Wohn-Baugesellschaft (WBG) Mindelheim sofort mit der Errichtung eines dreistöckigen Gebäudes beginnen. Wenn alles wie geplant klappt, können nach einer Bauzeit von etwa zwei Jahren im Herbst 2021 fünf Gruppen vom benachbarten Altbau des „Kindergartens Marcellin Champagnat“ in die Räume im Erdgeschoss ihres neuen Domizils umziehen. Die Stadt hat die unteren Räume von der WBG gemietet.

Die Stadt Mindelheim mietet die Räume langfristig von der Wohn-Baugesellschaft Mindelheim

Das Neubauprojekt ist mit rund 3,8 Millionen Euro veranschlagt. Die Stadt bezahlt an die Wohn-Baugesellschaft 2,75 Millionen Euro. Die Differenz von rund 1,05 Millionen bestreitet die WBG aus Eigenmitteln und streckt sie der Kommune vor. Diese Summe wird letztlich von der Stadt refinanziert über ein langfristiges Mietverhältnis von mindestens 25 Jahren. Zudem rechnet die Stadt mit einer Finanzspritze von zwei Millionen Euro von der Regierung von Schwaben.

Im Zuge des Kindergartenneubaus gibt auch die Wohn-Baugesellschaft ihren Standort in der Bürgermeister-Krach-Straße auf und bezieht am Champagnat-Platz neue Büro- und Geschäftsräume. „Die Mitbenutzung des von der WBG errichteten Gebäudes hat für die Stadt nur Vorteile“, machte Bürgermeister Stephan Winter an der Baustelle deutlich. Er verwies unter anderem auf eine multifunktionale Lösung und Synergieeffekte. Will heißen: Man teilt sich anfallende Strom- und Heizungskosten. Gleichzeitig weist Winter auf die Vorzüge der neuen Kita für die jüngsten Bürger hin. „Sie steht im schönsten und größten Naherholungsgebiet von Mindelheim und die Kinder können über zwei Brücken direkt auf die Schwabenwiese laufen.“

