Spaziergänger findet geschossenes Reh im Wald

Plus Ein Spaziergänger hat einen Rehbock im Wald bei Saulengrain gefunden. Das sauber geschossene Tier gab ihm Rätsel auf - und die Suche nach dem Schützen begann.

Von Johann Stoll

Ein erlegter Rehbock im Wald bei Stetten hat Rätsel aufgeworfen. Ein Bewohner aus Stetten hat das tote Tier im Wald Saulengrain östlich von Stetten gefunden. Eine Suche nach dem Schützen begann.

Der Wald gehört zum Forstbetrieb Ottobeuren. Forstbetriebsleiter Dr. Hermann S. Walter sagte, der Rehbock sei mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem örtlichen Jagderlaubnisscheinnehmer in der Abenddämmerung am 11. Juni im Staatswalddistrikt Saulengrain im Rahmen des jagdgesetzlichen Abschussplans erlegt worden.

Der erfahrene Jäger bedauert seine Fehleinschätzung

Trotz der augenscheinlich sehr guten und „wohl unmittelbar tödlichen Trefferlage des Schusses“ war die am gleichen Abend vorgenommene Nachsuche im dichten Unterholz nicht erfolgreich. Letztlich nahm der Jäger irrtümlich an, das Stück gefehlt zu haben. Es handelt sich hierbei um einen sehr erfahrenen Jäger, der diese Fehleinschätzung sehr bedauert und dem die Sache sehr unangenehm ist, so Walter.

Entgegen den Regeln am Forstbetrieb hat der Jäger den Schuss auf den Rehbock nicht angezeigt. Es befinden sich mehrere gute und erfahrene Nachsuchenhunde am Forstbetrieb, die das Stück bei entsprechender Information sicher gefunden hätten, so Walter.

Wild ist ein hochwertiges, begehrtes Lebensmittel

Frisch erlegtes Wild ist ein hochwertiges und begehrtes Lebensmittel. „Wir legen großen Wert darauf, im Rahmen der Regiejagd erlegtes Wild fachgerecht zu verwerten“, betont Walter. In diesem Fall musste das Stück verworfen werden, "was wir sehr bedauern". Der Wildbretwert wird dem Jagdgast in Rechnung gestellt.

