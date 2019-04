vor 22 Min.

Special Olympics treten aus

Der Velo Club Mindelheim hat ein turbulentes Jahr hinter sich, das sich in einer Sammelkündigung niederschlägt

Die Glocke im Vereinswappen und das dazu passende Motto „Nur Einklang bringt Wohlklang“ – so ganz hat das im vergangenen Jahr nicht zusammengepasst beim Velo Club 1883 Mindelheim. Das machte sich auf der Generalversammlung in diesem Jahr anhand der Mitgliederzahlen bemerkbar.

Der älteste Radsportverein Bayerns hat ein stürmisches Jahr hinter sich, das bei der Generalversammlung im März 2018 ihren Höhepunkt mit der Abwahl des langjährigen Rennsportleiters Josef Hämmerle fand und bei der diesjährigen Versammlung auch in Zahlen zum Ausdruck kam. Eine „Sammelkündigung“ von elf Mitgliedern der Rennsportabteilung, genauer gesagt der Special Olympics (Sportler mit geistiger Behinderung), sei von Josef Hämmerle eingegangen, wie VC-Vorsitzender Kaspar Mayer auf Nachfrage erläuterte. „Im Verein war und ist niemand gegen die Mitglieder der Special Olympics“, stellte der Vorsitzende klar. Die betreffenden Sportler fahren nun im Trikot der Unterallgäuer Werkstätten und können sich als solche auch für die Special-Olympics-Rennen beim Altstadtkriterium anmelden.

Dennoch sei dieser Mitgliederverlust durch guten Zugang sowohl beim Breiten- als auch beim Rennsport wettgemacht worden, so Mayer. Aktuell stehe der Verein bei 204 Mitgliedern. Er dankte ausdrücklich Hämmerles Nachfolger als Rennsportleiter Jochen Schmid für dessen Arbeit und lobte ihn den positiven Neuanfang in der Abteilung. Auch die Radballer, allen voran Jugendleiter Herbert Ruf, erhielten ein Sonderlob, nicht nur der sportlichen Erfolge wegen. „Mit seiner Umsicht und seinem Einfühlungsvermögen im Umgang mit den Jugendlichen leistet Herbert Ruf seit Jahren einen enorm wichtigen Beitrag für die Zukunft des Radballs“, so Mayer.

Bei den Ehrungen wurde anschließend Kaspar Mayer selbst in den höchsten Tönen gelobt und von Conny Kleiner, dem stellvertretenden BLSV-Kreisvorsitzenden, mit der zweithöchsten Auszeichnung geehrt, die der Bayerische Landessportverband zu bieten hat: der Anstecknadel in Gold mit Kranz und Brillant. „Die Zahlen muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen“, sagte Kleiner. Seit 56 Jahren ist Mayer ehrenamtlich im Velo Club Mindelheim tätig. Angefangen als 17-jähriger Schriftführer, folgten Stationen als Jugendtrainer, Jugendleiter, Revisor und Abteilungsleiter. Seit nunmehr 30 Jahren ist Mayer Vorsitzender des Vereins. „Wenn ich die Zahlen so anschaue, könnte man sogar fragen, ob Du eigentlich auch Gründungsmitglied des Vereins warst“, sagte Kleiner scherzhaft zu Mayer.

Neben Mayer wurden vier weitere Mitglieder vom Verein mit der Ehrennadel in Gold geehrt: Marlies Hundegger (40 Jahre Mitglied), Helmut Sturm (35 Jahre) Waltraud Engel und Franz Zwilcher (beide für 30 Jahre). Bei den Wahlen wurden nahezu sämtliche Funktionäre in ihren Ämtern bestätigt. Einzig neu hinzugekommen ist Beisitzer (Materialwart) Michael Böck. So bleibt es bei folgendem Vorstand: Kaspar Mayer (1. Vorsitzender), Manuel Steber (2. Vorsitzender), Peter Franieck (Kassierer), Christl Hänseler (Schriftführerin), Herbert Ruf (Jugendleiter Radball), Stefan Hofmann (Hallensportwart), Jochen Schmid (Abteilungsleiter Rennsport/Breitensport), Elfriede Haydu, Inge Ruf, Andreas Hatzelmann (alle Beisitzer). (axe)

Themen Folgen