vor 32 Min.

„Speedpipes“ für schnelles Internet

Stadt will Konzept für Leerrohr-System erstellen, einen „Masterplan Breitbandausbau“. Es geht um Glasfaser bis ins Haus.

Die Anforderungen an Breitbandleitungen wachsen – doch in der Realität hinkt der Ausbau dem Bedarf hinterher. In Bad Wörishofen ist das nicht anders. Bis 2025 hätten Verbraucher einen Bedarf von 1 Gigabit pro Sekunde, berichtet Stadtbaumeister Roland Klier. Er beruft sich auf Studien zu diesem Thema. In Bad Wörishofen ist man von solchen Übertragungsraten derzeit weit entfernt, hier surft man oft im niedrigen Megabit-Bereich. Der Stadtrat folgte deshalb dem Vorschlag der Verwaltung, einen „Masterplan Breitbandausbau“ aufzustellen. Das darf maximal 50.000 Euro brutto kosten.

So soll das Speedpipe-System funktionieren

Die Idee: Bei jedem Straßenbau oder jeder Sanierung sollen gleich sogenannte Speedpipes verlegt werden. Das sind Leerrohr-Systeme, welche später Glasfaserkabel an ihr Ziel bringen sollen – direkt in die Haushalte. Die Stadt stellt dieses Leerrohr-Netz her und will es dann an Anbieter verkaufen oder vermieten. Geschwindigkeiten von 1 Gigabit pro Sekunde oder 1000 Megabit seien nur mittels Glasfaserleitungen direkt in die Häuser erreichbar, so Klier.

Mit den Speedpipes will die Stadt verhindern, dass neu gebaute oder sanierte Straßen bald wieder aufgerissen werden müssen, um Glasfaser zu verlegen. Aktuell kommt das Internet in Bad Wörishofen in vielen Teilen der Stadt mit der Vektoringtechnik ins Haus. Glasfaserkabel gibt es dabei nur zwischen den Verteilerkästen. Die Gebäude werden dann mit Kupferkabeln versorgt. Mit dieser Technik seien Übertragungsraten von 250 Megabit pro Sekunde möglich. Die Kosten für den Masterplan seien bis 50.000 Euro voll förderfähig, so Klier. Das erste Angebot lag mit 49.000 Euro knapp darunter. (m.he)

Themen folgen