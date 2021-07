Spendenaktion: Radlerinnen haben bisher 3800 Kilometer zurückgelegt

Plus Momentan sind die Unterallgäuer Rad-Nomadinnen Ana und Ida Lutzenberger in der Türkei. Schlechte Erfahrungen werden zu Highlights und ein Rathaus zur Teestube.

Um die 3800 Kilometer durch mittlerweile acht Länder – diese Strecke haben Ana und Ida Lutzenberger nach eigenen Schätzungen bisher zurückgelegt. Bisher, das bedeutet seit dem 23. Mai dieses Jahres, als die beiden Schwestern mit ihren Fahrrädern von Schwaighausen aus in ein großes Abenteuer aufgebrochen sind. Ihr Ziel? Bis nach Peking radeln und auf dem Weg dorthin fleißig Spenden für den deutschen Verein Sea-Watch sammeln. Für jeden Kilometer möchten die Mittzwanziger mit ihrer Aktion Rette Rette Fahrradkette einen Euro sammeln .