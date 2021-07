Ferien im Unterallgäu

Interaktive Karte: Alle Spielplätze im Unterallgäu auf einen Blick

Plus Im Unterallgäu gibt es mehr als 100 Spielplätze. In unserer interaktiven Karte können Sie alle Spielplätze rund um Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim, Babenhausen und Ottobeuren entdecken.

Im Unterallgäu gibt es mehr als 125 öffentliche Spielplätze. Auf unserer interaktiven Karte kann man nicht nur genau sehen, wo man die Spielplätze in Mindelheim, Bad Wörishofen und Co. findet, sondern auch, was dort geboten ist. Bei jedem Spielplatz auf der interaktiven Karte ist in der Beschreibung auch eine Adresse angegeben, mit der man den Spielplatz leichter findet. Manche sind nämlich wirklich gut versteckt. Man kann sich aber auch über das Smartphone per Klick auf die grüne Schaukel-Markierung direkt zum jeweiligen Spielplatz seiner Wahl navigieren lassen. Über die Fotos, die unter jedem Punkt zu finden sind, kann man sich außerdem schon vorab einen ersten Eindruck vom Spielplatz verschaffen, den man besuchen will.

