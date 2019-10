vor 53 Min.

Spielt unser neues Allgäu-Spiel, bis d’Lälla raushängt

„Allgäu, fertig, los!“ ist ein lustiges, informatives Brettspiel, bei dem auch Allgäu-Kenner noch dazulernen können. Wir haben es für Euch getestet.

Von Sandra Baumberger

Na, das kann ja heiter werden: Vier MZ-Redakteure setzen sich in der Mittagspause zusammen, um das Brettspiel „Allgäu, fertig, los!“ zu testen, das am heutigen Mittwoch, 23. Oktober, im Verlag Hans Högel erscheint. Die Erfinder Johannes Högel, Dominik und Christian Baumann sowie Stefan Beuter versprechen eine „durchgeknallte Brettspiel-Radltour“. Und, so viel sei schon verraten, heiter wird es wirklich.

Zunächst muss jeder der Vier je eine Stadt oder Gemeinde aus dem Ober-, Unter-, Ost- und Westallgäu ziehen und sich überlegen, wie er die Orte auf dem Spielfeld – einer stilisierten Karte des Allgäus – auf kürzestem Weg der Reihe nach anfahren kann. „Wo ist noch gleich Seeg?“, fragt eine, ein anderer sucht Grän – zum Glück sind die Landkreise farblich voneinander abgesetzt, was die Suche erleichtert – und der kürzeste Weg von Amberg hinüber nach Lindau will auch erst einmal gefunden sein.

Die Route durch das Allgäu zu finden, ist nicht ganz einfach

Doch nicht nur die Routenplanung hält die Gehirnzellen auf Trab, sondern auch die zahlreichen Aktionsfelder an und zwischen den jeweiligen Zielen: Bei gerader Würfelzahl sind Wissensfragen zu beantworten, bei denen auch Allgäu-Kenner noch dazulernen können. Oder hätten Sie auf Anhieb gewusst, welche der drei kreisfreien Städte im Allgäu am dichtesten besiedelt ist oder welcher Bauhaus-Künstler seinen Lebensabend in Lindau verbrachte? Eben.

Bei ungerader Würfelzahl ist eine der Ereigniskarten zu ziehen und laut vorzulesen – was bei Überschriften wie „Be bloß koi Hennafidla id!“ oder „Aua, ’s kitzabollat!“ in Kombination mit Mitspielern, denen der Allgäuer Dialekt eher fremd ist, seinen ganz eigenen Reiz hat. Damit sie nicht ins Hintertreffen geraten, gibt es hochdeutsche Übersetzungen, in diesem Fall steht da dann also: „Unterstehen Sie sich, Impulsen der Angst nachzugeben!“ und „Welch Schmerz, es graupelt!“.

Wer gewinnt, hängt vom Wissen, den Ereignissen und vom Glück ab

Während hier die Karten selbst vorgeben, ob man weiterziehen darf oder stehen bleiben muss, werden teils auch Aufgaben gestellt – und die Gruppe entscheidet, ob sie erfolgreich bewältigt wurden. Die Darbietung der Kollegin, die am Spielfeldrand ein imaginäres Wildschwein vertreiben sollte, überzeugte die übrigen drei jedenfalls nicht. In solchen Fällen ist dann der Rat in der Spielanleitung zu beherzigen: „Lass di’ bloß id dretza!“

Das gilt übrigens auch dann, wenn ausgerechnet der werte Sport-Kollege kurz vor dem Ziel, der Stadt Kempten, an der eigenen Spielfigur vorbeizieht und nach rund 45 Minuten um Haaresbreite gewinnt. Und das, obwohl er zu Beginn mit den zwei gewürfelten Einsern eher gemächlich losgeradelt ist. Dass er das nachher als geschickte Taktik verkaufen will, ist natürlich Quatsch: Bis auf die Wahl der Route hängt der Spielverlauf vor allem vom Würfelglück sowie den Wissens- und Ereigniskarten ab, die den Brettspiel-Radler schon mal bis in den nächsten Ort katapultieren oder eben ausbremsen können.

Unser Fazit von "Allgäu, fertig, los!"

Fazit: Ein kurzweiliges Spiel für bis zu fünf Allgäu-Liebhaber ab acht Jahren und alle, die die Region kennenlernen wollen. Durch kleine Abwandlungen der Regeln kann man es – ganz im Sinne der Erfinder, die in der Anleitung selbst Anregungen geben – zusätzlich verschärfen. So ist beispielsweise nicht vorgesehen, dass die Figuren der Mitspieler wie beim Mensch-Ärgere-Dich-Nicht geschlagen werden. Lustig ist das aber schon – zumindest, wenn man der Rauswerfer ist und der andere seine Radtour wieder vom Startpunkt in Kempten aus fortsetzen muss.

Ab heute ist das Spiel „Allgäu, fertig, los!“ in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim und Bad Wörishofen sowie im Handel erhältlich. Man kann es auch hier im Online-Shop bestellen.

Auch die Kollegen aus dem Verlag haben das Spiel getestet - und mitgefilmt:

