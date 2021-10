Warum in Spöck die Glocke für die armen Seelen schweigt

Plus Diskussion im Gemeinderat: Sollen in Spöck nur die Glocken repariert oder muss die ganze Kapelle saniert werden?

„Ich würde mich freuen, wenn beide Glocken der Kapelle in Spöck wieder läuten würden“, sagte Bürgermeisterin Susanne Fischer bei der Sitzung des Markrates in Kirchheim. Vermutlich durch einen Blitzeinschlag wurde die Glockenanlage zerstört und konnte bisher nur behelfsmäßig repariert werden. Die Glocke für die armen Seelen ist verstummt. Weiter beschäftigte sich der Rat mit der Namensgebung von Straßen im neuen Baugebiet östlich der Schule und mit einer Belüftungsanlage im Kindergarten Derndorf.