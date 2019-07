vor 48 Min.

Sportlich, sportlich: Beamte schnappen Radler - zu Fuß

Keine Chance hatte ein 47-Jähriger, der sich mit dem Fahrrad aus dem Staub machen wollte. Dass er zu langsam war, lag aber vielleicht auch an seinem Rausch.

Dass die Bad Wörishofer Polizeibeamten so schnell rennen können, hatte der 47-jährige Türkheimer wohl nicht erwartet: Er wollte sich am Montagabend einer Polizeikontrolle entziehen und trat kräftig in die Pedale – aber eben nicht kräftig genug, denn die Beamten konnten den Radler nach einer „kurzen Verfolgung“ zu Fuß einholen, wie es im Polizeibericht heißt. Bei der Kontrolle konnten die Beamten dann auch gleich riechen, warum der Radler lieber auf die Begegnung mit der Polizeistreife verzichtet hätte: Seine deutliche Alkoholfahne verriet ihn und schon der Vortest ergab einen Wert deutlich über 1,6 Promille. Zudem wurde der Mann auch noch per Haftbefehl gesucht, also klickten gleich vor Ort die Handschellen und der offene Haftbefehl wurde prompt vollzogen. Neben dem Haftbefehl erwartet den Fahrradfahrer nun eine weitere Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

