13:40 Uhr

Sprengkommando rückt an: Kinder finden in Mindelheim Handgranate

Das ist ein Symbolbild einer Handgranate. Eine ähnliche fanden Kinder beim Spielen in Mindelheim.

Plus Beim Spielen haben Kinder in Mindelheim eine Handgranate gefunden. Ein Sprengkommando rückte daraufhin aus München an.

Von Melanie Lippl

Auf Nachfrage der Mindelheimer Zeitung hat die Polizei einen Vorfall bestätigt, der sich bereits am 7. August in Mindelheim zugetragen hat.

Laut Polizei gab es keinen besonderen Grund dafür, dass über den Vorfall nicht berichtet wurde. „Eventuell ist der Vorgang damals ,durchgerutscht’“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten.

Am Nachmittag des 7. August hatten spielende Kinder eine Handgranate bei einer größeren Baustelle in der Allgäuer Straße in Mindelheim entdeckt und den Sicherheitsdienst des nahegelegenen Asylbewerberwohnheimes verständigt.

Die Polizisten sicherten die Handgranate und riefen das Sprengmittelkommando

Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass es sich augenscheinlich tatsächlich um eine Handgranate handelte: Sie sicherten die Fundstelle und verständigten das Sprengmittelkommando des Landeskriminalamts München.

Die beiden Spezialkräfte in zivil kamen zum Ergebnis, dass es sich um eine entkernte Handgranate ohne Zünder – vermutlich ein Dekogegenstand – handelte. Sie nahmen das Fundstück zur weiteren Untersuchung mit nach München.

Lesen Sie auch:

Themen folgen