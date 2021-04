vor 36 Min.

Spucken statt Bohren im neuen Corona-Testzentrum Bad Wörishofen

Tim Hentrich probierte beim Testlauf für die neue Corona-Teststation in Bad Wörishofen den Gurgeltest aus.

Plus Bad Wörishofen schafft eine Drive-in-Teststation, die Ergebnisse per App meldet. Wann es losgeht und was nun wichtig ist.

Von Helmut Bader

Vorfahren, testen, das Ergebnis kommt wenig später per App: Bad Wörishofen nimmt ein Corona-Testzentrum in Betrieb, das sich in einigen Punkten von den bekannten Teststationen unterscheidet.

Themen folgen