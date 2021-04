12:04 Uhr

"Spürnasen" der Polizei riechen Marihuana und entdecken Drogenhändler

In einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Mindelheim stieg Polizisten Marihuanageruch in die Nase. Sie gingen der Spur nach und am Ende landete ein 26-Jähriger im Gefängnis.

Von Melanie Lippl

Eine gute "Spürnase" hat eine Streife der Mindelheimer Polizei am Mittwochabend bewiesen: Die Polizisten stellten im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Mindelheim Marihuanageruch fest. Immer der Nase nach ging es zu einer Wohnung, aus der der süßliche "Duft" zu kommen schien. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete daraufhin die Durchsuchung dieser Wohnung an. Darin befanden sich der 26-jährige Bewohner und ein 19-Jähriger - sowie allerhand weitere Dinge, die den 26-Jährigen vorerst hinter Gitter brachten. Ein Kilogramm Marihuana und 100 Ecstasy-Tabletten entdeckt Laut Pressebericht entdeckten die Polizisten bei der Durchsuchung mehr als ein Kilogramm Marihuana und "Unmengen" an Verpackungsmaterial, die offenbar dem 26-Jährigen gehörten. Außerdem hatte er laut Polizei ein Kampfmesser und einen Schlagstock griffbereit in seiner Wohnung. Bei dem 19-Jährigen fand die Polizei dem Pressebericht zufolge rund 100 Ecstasy-Tabletten.



Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen unerlaubten Drogenbesitzes ermittelt. Eine ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Memmingen angeordnete Durchsuchung in der Wohnung des 19-Jährigen verlief negativ. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 26-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft

Der 26-Jährige wurde noch am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese folgte dem Antrag auf Untersuchungshaft, woraufhin der Mann in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Gegen ihn besteht der Verdacht des bewaffneten unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Erstermittlungen führte der Kriminaldauerdienst. Das zuständige Fachkommissariat der Kripo Memmingen übernahm inzwischen die weiterführenden Ermittlungen. Lesen Sie auch: 29-Jähriger züchtet Cannabispflanzen in einer Abstellkammer

