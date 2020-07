15:56 Uhr

Spurensuche in Bad Wörishofen

Die Bernhard-Säule in einer Aufnahme aus den 1980er-Jahren. Sie steht nun im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Verschönerungsvereins.

Plus Der Verschönerungsverein hofft auf einen Tipp aus der Bürgerschaft.

Die Fluren um Bad Wörishofen sind reich an Ortsgeschichte, oft dargebracht in Form von Bildstöcken oder Feldkreuzen. Spaziergänge rund um die Kneippstadt bieten immer wieder schöne Gelegenheiten, sich damit zu befassen – auch weil der Verschönerungsverein Bad Wörishofen seit vielen Jahren dafür sorgt, dass diese stummen Zeugen erhalten bleiben. Nun gibt es erneut so ein Projekt, doch diesmal braucht der Verein die Mithilfe der Bürger.

Es geht um die sogenannte Bernhard-Säule an der Kirchdorfer Straße, kurz vor dem Kreisverkehr beim Gewerbegebiet. Der Verschönerungsverein hat sie vor etwa 30 Jahren restauriert. „Inzwischen ist dieser aus Eichenholz gefertigte Bildstock wieder stark verwittert und die Darstellung des heiligen Bernhard kaum noch zu erkennen“, sagt Michael Scharpf, der Vorsitzende des Vereins.

So können Bürger dem Bad Wörishofer Verein helfen

Deshalb soll das Marterl demnächst wieder auf Vordermann gebracht werden. „Leider wissen wir nichts über die Hintergründe, warum es von wem aufgestellt wurde, oder wie alt es ist“, schildert Scharpf das neue Anliegen. „Auch unsere Recherchen bei alteingesessenen Wörishofenern brachte bislang kein Ergebnis.“ Das hat die Neugierde des Heimatforschers Scharpf weiter angestachelt. Nun hofft er, dass doch noch der entscheidende Tipp kommt. Wer etwas über die Bernhard-Säule berichten kann, kann sich unter der Telefonnummer 0172/4849660 melden. (m.he)

Der Verschönerungsverein hat in Bad Wörishofen zahlreiche Akzente gesetzt:

